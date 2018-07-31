Саратовский завод будет выпускать бесперебойные системы энергосбережения для медучреждений

САРАТОВ , 31 июля. / ТАСС /. Сотрудники Саратовского завода автономных источников тока разработали инновационную систему для бесперебойного электроснабжения стратегически важных предприятий, в том числе для медицинских учреждений, объектов социальной сферы, а также промышленных и спецобъектов. Разработка выгодно отличается от аналогов стоимостью и сроком службы, сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь министерства промышленности и энергетики области Владимир Комаров

"Сотрудники завода разработали инновационную систему для бесперебойного электроснабжения, использовать ее возможно в случае природных катаклизмов, техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций. Кроме того, она задействуется при пиках потребления и из-за проблем в сети для функционирования объектов в автономном режиме", — сказал Комаров.

Собеседник агентства уточнил, что система автономного энергообеспечения основана на собственной разработке предприятия — не имеющих аналогов щелочных аккумуляторах, что выгодно отличает разработку от российских и зарубежных аналогов, где, как правило, используются дизельные аккумуляторы. Аккумуляторы саратовского завода не требуют доливки воды и смены электролита, а срок их службы составляет около 25 лет.

По данным предприятия, сейчас такими бесперебойниками уже оснащены три больницы региона. Во всех трех учреждениях система зарекомендовала себя лучшим образом. Не исключено, что в ближайшее время на заводе будет налажен постоянный выпуск аккумуляторов.