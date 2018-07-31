«Это теперь тренд?»: певица Ёлка сфотографировалась на фоне кучи мусора

Звезда отечественной эстрады певица Ёлка всегда отличалась особенным мировоззрением и заметно выделялась на фоне других артистов во многом благодаря уникальным нарядам и своей знаменитой прическе. Ну а на днях исполнительница разложила раскладной стул возле какой-то свалки и отреагировала на неприглядный антураж с присущим ей непоколебимым спокойствием.

Певица Ёлка — поистине уникальная исполнительница отечественной эстрады. Звезда не переживает относительно собственной внешности, не носит провокационные наряды, не стремится сделать свои губы пухлее, а грудь больше. И даже в вопросах, где сесть и как сфотографироваться, артистка вполне способна удивить поклонников, разрушив любые стереотипы. На днях Елизавета Вальдемаровна обнародовала снимок, который крайне озадачил ее почитателей — на кадре звезда невозмутимо сидела на складном стуле, а задний фон «украшали» потрепанная табличка и куча мусора, бессовестно разбросанная кем-то по земле.

Любопытно, что по всей видимости артистка и сама не до конца понимала, что забыла в этом не самом красивом уголке природы, однако она поделилась с почитателями советом, как сохранить лицо в любых сомнительных ситуациях. «Марта говорит в любой непонятной ситуации тянуть носочек», — поделилась премудростью Ёлка, исправно следуя данному совету.

Впрочем, объяснение звезды создало больше вопросов, чем ответов — поклонники наперебой стали гадать, куда на этот раз занесло их любимицу. А некоторые отметили, что не видят никакого смысла в снимках на таком фоне и с тем же успехом Ёлка могла бы публиковать селфи из лифтов и туалетов. «А я думал это совпадение, что все девушки на фотографиях тянут носочек. А оно вот как» «Антураж преотвратный. Неужели не нашлось места поприятнее?» «Лиза, как вы так на фоне мусора то. Это теперь тренд?» «Что за помойка рядом? Лиза, что с вами происходит? Меняете профессию?»

Примечательно, что ранее нечто подобное сделала певица Глюкоза с той лишь разницей, что для своих фотографий артистка нашла кучу побольше и разлеглась на ней, не боясь испачкать свою брендовую одежду. Однако в отличие от Ёлки Глюкоза столкнулась с едкой критикой от публики, возмущённой такой бессмысленной фотографией.