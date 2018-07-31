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Российские вездеходы Tinger наращивают модельный ряд и выходят на зарубежные рынки
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Российские вездеходы Tinger наращивают модельный ряд и выходят на зарубежные рынки 

Министерство промышленности и торговли РФ 2 часа назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Вологодская область, 30 июля. — Предприятие ООО «Механика» расширяет географию поставок универсальных колесных и гусеничных вездеходов TINGER. В рамках, заключенных договоров уже завершена отгрузка новых партий техники в Чили. Поставка вездеходов в Финляндию и Японию будет завершена в августе 2018 года.
Качество и надежность машин, являющихся уникальной разработкой предприятия, уже оценили потребители из Казахстана, Великобритании, Чехии, Швеции, Польши и Словакии. На сегодняшний день приоритетным направлением развития экспортных поставок для ООО «Механика» являются США и Канада.
Активной экспортной деятельность предприятия способствовал комплекс мер поддержки, реализуемой Минпромторгом России, —
отметил заместитель генерального директора предприятия Алексей Виноградов.
Справочно: Минпромторгом России осуществляется субсидирование затрат на транспортировку экспортируемой продукции (постановление Правительства Российской Федерации 26.04.2017 № 496), а также затрат по сертификации и омологации техники при подтверждении ее соответствия зарубежным стандартам (постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1388).
ООО «Механика» прошло отбор в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.05.2017 № 634 на получение субсидирования производства и реализации пилотных партии новых гусеничных снегоболотоходов TINGERTR-5.
Данная модель вездеходной техники отличается доработанной системой трансмиссии и подвески, что позволяет преодолевать более сложные препятствия в условиях бездорожья. При этом увеличенная база позволила расширить грузовой отсек и объем топливного бака вездехода, обеспечив прирост автономности хода.
Справочно: предприятие ООО «Механика» (г. Череповец, Вологодская область) начало свою деятельность в 2007 году и специализирующееся на производстве снегоболотоходной техники марки TINGER. На предприятии организовано производство полного цикла, начиная от проектирования и изготовления отдельных компонентов до полной сборки техники. В производственной цепочке участвуют более 150 квалифицированных специалистов.
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