Российские вездеходы Tinger наращивают модельный ряд и выходят на зарубежные рынки

Вологодская область , 30 июля. — Предприятие ООО «Механика» расширяет географию поставок универсальных колесных и гусеничных вездеходов TINGER. В рамках, заключенных договоров уже завершена отгрузка новых партий техники в Чили . Поставка вездеходов в Финляндию Японию будет завершена в августе 2018 года.

Великобритании, Чехии, Швеции, Польши и Канада. Качество и надежность машин, являющихся уникальной разработкой предприятия, уже оценили потребители из Казахстана Словакии . На сегодняшний день приоритетным направлением развития экспортных поставок для ООО «Механика» являются США

Активной экспортной деятельность предприятия способствовал комплекс мер поддержки, реализуемой Минпромторгом России , —

отметил заместитель генерального директора предприятия Алексей Виноградов

Справочно: Минпромторгом России осуществляется субсидирование затрат на транспортировку экспортируемой продукции (постановление Правительства Российской Федерации 26.04.2017 № 496), а также затрат по сертификации и омологации техники при подтверждении ее соответствия зарубежным стандартам (постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1388).

ООО «Механика» прошло отбор в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.05.2017 № 634 на получение субсидирования производства и реализации пилотных партии новых гусеничных снегоболотоходов TINGERTR-5.

Данная модель вездеходной техники отличается доработанной системой трансмиссии и подвески, что позволяет преодолевать более сложные препятствия в условиях бездорожья. При этом увеличенная база позволила расширить грузовой отсек и объем топливного бака вездехода, обеспечив прирост автономности хода.