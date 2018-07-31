Кто посадил подсудимых в «клетки»

Система исполнения наказаний нуждается в серьёзной реформе. Это подтвердил недавний резонансный случай в одной из ярославских колоний, где надсмотрщики истязали заключённого. Впрочем, по мнению председателя Совфеда Валентины Матвиенко , психологическое давление на подсудимых, ущемление их прав порою начинается в зале суда, когда их помещают в металлические клетки или в стеклянные конструкции. Насколько это соответствует мировой судебной практике? За ответом на этот вопрос, а также на вопросы, связанные с законодательной деятельностью палаты регионов в весеннюю сессию, « Парламентская газета » обратилась к председателю Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрею Клишасу

— Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разделить ФСИН России . Что вы можете сказать по этому вопросу?

— После выхода в СМИ скандального видеоролика с избиением заключённого в ярославской колонии председатель Совета Федерации предложила внести серьёзные изменения в систему исполнения наказаний. Предложение Валентины Ивановны заслуживает безусловной поддержки, вместе с тем его реализация требует детальной проработки с Минюстом МВД , уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Общественной палатой , правозащитными организациями и общественностью.

Тема общественного контроля исправительных учреждений находится в центре внимания как нашего комитета, так и Совета Федерации в целом.

Определённые проблемы в системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России мы выявили в ходе подготовки «правительственного часа» 416-го заседания Совета Федерации 12 июля 2017 года. Тогда была заслушана информация на тему «Особенности отбывания наказания осуждёнными женщинами, несовершеннолетними и инвалидами в исправительных учреждениях на территории Российской Федерации» с участием министра юстиции Российской Федерации Александра Коновалова и директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко . По итогам «правительственного часа» было принято постановление Совета Федерации, реализация положений которого позволила решить определённые вопросы материально-технического обеспечения учреждений ФСИН России.

Тема общественного контроля исправительных учреждений находится в центре внимания как нашего комитета, так и Совета Федерации в целом. За прошедший год большинство членов Совета Федерации посетили колонии, расположенные на территории их субъектов. Необходимо и дальше развивать институт общественного контроля в данной сфере, так как текущего недостаточно.

— Валентиной Матвиенко в связи с нарушением прав подсудимых был поднят актуальный вопрос — о так называемых клетках в залах суда. Когда они вообще появились?

— В советский период металлические «клетки» для подсудимых в залах суда не устанавливались. Первый раз металлическая «клетка» была установлена 14 апреля 1992 года в зале Ростовского дома правосудия для проведения судебного процесса над серийным убийцей Чикатило, чтобы предотвратить самосуд над ним со стороны родственников жертв. С середины 1994 года металлические «клетки» появились практически во всех залах суда, в которых рассматривались уголовные дела.

— Какая была необходимость в массовой установке подобных «клеток»?

— Начиная с 2004 года началась планомерная замена металлических «клеток» на светопрозрачные модульные кабины. В целом по России доля светопрозрачных кабин составляет примерно 30 процентов. При этом в Москве Санкт-Петербурге подавляющее большинство металлических «клеток» были заменены на светопрозрачные модульные кабины, в иных субъектах Российской Федерации данный процесс идёт медленнее.

Установка таких кабин решила только одну проблему — обвиняемый больше не находится в «клетке». Вместе с тем он всё ещё физически и психологически изолирован от судебного заседания. В первую очередь это касается контакта подсудимого со своим адвокатом и, соответственно, реализации его права на получение квалифицированной юридической помощи.

Морально-психологический аспект данной проблемы не менее важен. Наше общество в целом уже негативно воспринимает тот факт, что подсудимые размещаются в «клетках», будь то металлические или же стеклянные конструкции. Возьмём простой пример, когда подсудимому ранее была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Он из дома приезжает в суд и сразу же оказывается в «клетке» — это уже элемент психологического давления.

В странах Европейского союза особо опасные преступники в исключительных случаях могут быть «пристегнуты» к креслу устройством, напоминающим авиационный ремень безопасности.

— А как обстоит ситуация с защитными кабинами в странах Европы?

— В залах суда стран Европы не предусмотрена установка каких-либо изолирующих кабин для подсудимых, за исключением Франции , где некоторые суды используют стеклянные кабины, которые в редких случаях усиливаются стальными тросами и используются по решению председательствующего судьи.

При этом в странах Европейского союза особо опасные преступники в исключительных случаях могут быть «пристегнуты» к креслу устройством, напоминающим авиационный ремень безопасности.

По этому вопросу есть мнение Европейского суда по правам человека . В своём постановлении от 17 июля 2014 года «Дело „Свинаренко и Сляднев (Svinarenko and Slyadnev) против Российской Федерации“ он указал, что содержание подсудимых в зале судебных заседаний в металлической „клетке“ нарушает статью 3 и пункт 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

— На итоговом заседании Совета Федерации 28 июля Валентина Матвиенко сообщила, что ваш комитет уже занимается вопросом, связанным с „клетками“ для подсудимых.

— Совет Федерации поручил нашему комитету проработать вопрос о демонтаже любых ограждающих конструкций в залах суда. Мы над ним работаем, а в уполномоченные органы направлены соответствующие запросы.

Помимо этого, в комитете разработан проект федерального закона, запрещающий помещать подсудимых внутрь ограждающих конструкций в зале суда. В настоящий момент законопроект проходит необходимые согласования.

Демонтаж ограждающих конструкций потребует усиления режима безопасности в судах. Как верно отметил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев , в первую очередь это коснётся конвойной службы. Кроме того, мы привлекаем к обсуждению Министерство внутренних дел, Министерство юстиции вместе с Федеральной службой судебных приставов.

— На том же заседании Совета Федерации вы представляли пакет законов, направленных на борьбу с коррупцией. Какие именно меры предлагаются для противодействия этому явлению?

— Федеральными законами вносятся изменения, направленные на совершенствование проводимой государством антикоррупционной политики, в том числе в части предупреждения незаконного обогащения лиц, осуществляющих публичные функции.

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчинённые ему прокуроры наделяются правом осуществлять контроль за расходами лиц, замещающих государственные должности, и приравненных к ним лиц после их увольнения. Основанием для принятия решения о проведении такого контроля является поступление в органы прокуратуры материалов, полученных в ходе осуществления контроля за расходами данного лица в период замещения (занятия) им соответствующей должности.

Значимыми нововведениями являются положения о возможности обращения взыскания на денежную сумму, эквивалентную стоимости имущества, в отношении которого прокурором заявлены требования об обращении его в доход государства.

Проверке подлежит каждая сделка по приобретению объектов недвижимости, другого имущества, в том числе ценных бумаг, совершённая в период замещения данным лицом соответствующей должности, если сумма таких сделок превышает общий доход его семьи за три последних года, предшествующих году совершения сделок.

Значимыми нововведениями являются положения о возможности обращения взыскания на денежную сумму, эквивалентную стоимости имущества, в отношении которого прокурором заявлены требования об обращении его в доход государства.

— Какие лица попадут под действие этих норм?

— Данные действия будут осуществляться только в отношении тех лиц, увольнение или прекращение полномочий которых произошло в результате или в процессе проведения контроля за соответствием его расходов и расходов членов его семьи их общему доходу.

— Как согласуются с Конституцией РФ вводимые ограничения?

— В своих постановлениях Конституционный суд РФ неоднократно отмечал необходимость создания эффективных правовых механизмов, способных охранять правовую демократию от злоупотреблений и криминализации публичной власти. И признал право федерального законодателя устанавливать повышенные требования к репутации лиц, занимающих публичные должности, с тем чтобы у граждан не рождались сомнения в их нравственных качествах и, соответственно, в законности и бескорыстности их действий как носителей публичной власти.

— Какие ещё нововведения предусматривают указанные законы?

— Уточняется порядок участия лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, государственных и муниципальных служащих в управлении коммерческими и некоммерческими организациями от имени органов публичной власти.

Устанавливается упрощённый порядок привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности (за исключением увольнения в связи с утратой доверия) в случае признания ими факта совершения правонарушения, а также устанавливается единый трёхлетний срок давности для применения взысканий.

— Какие изменения вносятся в законодательство об административных правонарушениях?

— Поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают две очень важных новеллы.

Во-первых, предусматривается возможность освобождения юридического лица от административной ответственности за передачу или обещание должностному лицу незаконного вознаграждения за совершение им действий в интересах данного юридического лица.

Указанные положения об освобождении от административной ответственности не распространятся на передачу или обещание вознаграждения иностранным должностным лицам и должностным лицам публичных международных организаций при осуществлении коммерческих сделок.

Внесённые изменения позволят защитить права компаний, вынужденно совершивших такое правонарушение в результате вымогательства со стороны должностного лица. Кроме того, если привлекаемое к ответственности юридическое лицо способствовало выявлению и расследованию данного правонарушения, оно также будет освобождено от административной ответственности.

Следует отметить, что указанные положения об освобождении от административной ответственности не распространятся на передачу или обещание вознаграждения иностранным должностным лицам и должностным лицам публичных международных организаций при осуществлении коммерческих сделок. Это связано с присоединением Российской Федерации к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, которая не предусматривает аналогичных оснований.

— Андрей Александрович, в ноябре прошлого года в российское законодательство было введено понятие „иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента“. Кто подпадает под это понятие?

— Под иностранным СМИ понимается иностранное юридическое лицо или иностранная структура без образования юридического лица, если они распространяют печатные либо иные сообщения и материалы. Такие юридические лица или структуры могут быть признаны выполняющими функции иностранного агента, если они финансируются иностранным государством либо его государственными органами, а также некоторыми другими источниками. Перечень этих источников приведён в Законе „О СМИ“.

— По вашей инициативе внесены поправки в законодательство о выборах. Какие изменения в этой связи произошли в избирательной системе?

— Выборы Президента РФ, прошедшие 18 марта 2018 года, участники избирательного процесса охарактеризовали как наиболее открытые и прозрачные. Это стало возможным благодаря принятию беспрецедентных мер по либерализации избирательных процедур, независимому и неполитическому общественному наблюдению за выборами, применению средств видеонаблюдения в помещениях для голосования и при подсчёте голосов избирателей.

В период весенней сессии приняты законы, направленные на распространение данных мер на выборы депутатов Государственной Думы , региональные и муниципальные выборы, а также предусматривающие поддержку политических партий.

Внесённые поправки создали необходимые предпосылки для активного участия всех политических сил в предстоящих региональных и муниципальных выборах.

— Недавно Совет Федерации одобрил закон, дополнивший Кодекс об административных правонарушениях положением об ответственности за непредставление в Роскомнадзор провайдером хостинга данных, позволяющих идентифицировать владельца программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, проще говоря, так называемых программ-анонимайзеров. Чем была вызвана необходимость принятия такого закона?

— Ещё осенью 2017 года вступили в силу поправки в Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“. Данные поправки предусматривали меры, направленные на противодействие использованию тех программ, о которых вы сказали. Вспомните контекст, в рамках которого тогда принимался этот закон. Была необходимость ограничения доступа, в частности, к сайтам, которые пропагандировали подростковый суицид, что вызывало достаточно большой общественный резонанс. Поправки в кодекс обеспечили реализацию положений закона об информации.

Поправки в закон об информации со всей определённостью указывают, что запрещены не сами по себе программы-анонимайзеры, а их использование для обхода ограничений доступа к запрещённым ресурсам.

— Программы-анонимайзеры широко используются добропорядочными гражданами, например в бизнесе, для создания удалённого офиса. Не будет ли для них неблагоприятных последствий?

— Нет, не будет. Обратите внимание, что поправки в закон об информации со всей определённостью указывают, что запрещены не сами по себе программы-анонимайзеры, а их использование для обхода ограничений доступа к запрещённым ресурсам. А для других целей — пожалуйста.

— Также была поддержана инициированная депутатами идея открыть до предстоящего Нового года границу РФ для болельщиков прошедшего в России чемпионата мира по футболу. Насколько это обоснованно и в чём суть нововведения?

— Для иностранных граждан, посетивших матчи чемпионата мира по футболу, предоставляется возможность осуществлять до конца 2018 года въезд в Российскую Федерацию без оформления виз по удостоверяющему личность документу и паспорту болельщика, полученному во время чемпионата мира по футболу. Полагаю, данный закон позволит реализовать возросший интерес иностранных граждан к России, имидж которой значительно повысился за период проведения чемпионата мира по футболу, несмотря на попытки создания негативного фона некоторыми зарубежными СМИ.

— Какие меры принимаются законодателем, направленные на исполнение постановлений Конституционного суда?

— Совет Федерации уделяет особое внимание исполнению решений Конституционного суда, регулярно рассматривает вопросы, связанные с воплощением его правовых позиций в законодательстве. В частности, в конце июля проведено совещание по вопросу реализации правовых позиций Конституционного суда, в рамках которого обсуждались вопросы, касающиеся повышения эффективности их исполнения. В частности, обсуждалась проблема адекватного перенесения формулы, содержащейся в резолютивной части постановления суда, в текст закона. Была высказана позиция о необходимости учёта не только позиции, содержащейся непосредственно в резолютивной части постановления, но также и в его мотивировочной части, а также правовых позиций, изложенных в других решениях. Поднимались вопросы, связанные со сроками исполнения решений Конституционного суда, обсуждались существующие трудности в правоприменительной практике.

Что касается законодательных мер, то приняты необходимые поправки, направленные на исполнение постановлений Конституционного суда, в соответствии с которыми норма признана неконституционной, а также решений рекомендательного характера. Так, значимые изменения внесены в избирательное законодательство в целях реализации решений рекомендательного характера, которые касались установления субсидиарных механизмов реализации избирательных прав, а также закрепления дополнительных гарантий их реализации. В части внесения обязательных поправок в законодательстве о выборах уточнены положения о регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам.

В целях реализации обязательных к исполнению решений Конституционного суда внесены и ряд других изменений. В частности, принят закон, направленный на установление равных прав в области жилищного обеспечения для военнослужащих — преподавателей военных кафедр и учебных военных центров при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования. В гражданское законодательство внесены изменения, направленные на совершенствование правового механизма реализации потерпевшим права на возмещение имущественного вреда, причинённого в связи с угоном и последующей кражей принадлежащего ему автомобиля. В Законе „Об оружии“ уточнён перечень обстоятельств, при наличии которых выданное юридическому лицу разрешение на хранение, использование оружия и патронов к нему может быть аннулировано уполномоченным органом. В законе о миграционном учёте иностранных граждан уточнены положения о постановке на учёт по месту пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства.

Совет Федерации уделяет особое внимание исполнению решений Конституционного суда, регулярно рассматривает вопросы, связанные с воплощением его правовых позиций в законодательстве.

Тематика реализации правовых позиций Конституционного суда будет являться предметом особого контроля до тех пора, пока все участники процесса не будут удовлетворены окончательным результатом того, как исполняются его решения.

— Андрей Александрович, в каких мероприятиях по международной парламентской деятельности принимал участие ваш комитет?

— В период весенней сессии международная повестка оказалась достаточно насыщенной, прошли встречи как на площадке Совета Федерации, так и за рубежом.