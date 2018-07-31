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В Севастополе собрали рекордный урожай черешни и персиков
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В Севастополе собрали рекордный урожай черешни и персиков 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Аграрии Севастополя уже собрали почти 500 тонн фруктов. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. При этом уборка урожая еще не завершена. Об этом рассказал директор Департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков.
Причиной рекордного урожая стали благоприятные погодные условия. В 2018 году по оптимистическим прогнозам власти планировали собрать чуть более 800 тонн семечковых и косточковых культур, но уже сегодня показатель достиг 478 тонн.
«Урожай вырос, несмотря на то, что аграрии раскорчевали часть старых низкопродуктивных садов для закладки новых многолетних насаждений, которые начнут давать урожай только через 3–4 года», — отметил Дмитрий Чумаков.
Сегодня продолжается уборка абрикосов и персиков. Сбор черешни в Севастополе полностью завешен — аграрии собрали 313 тонн, это в 4,6 раза выше урожайности 2017 года. В настоящий момент фрукты собраны на площади в 175 гектаров, это менее половины фруктовых садов региона. Урожайность составила 27,3 центнера с гектара.
Фото: pixabay.com
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