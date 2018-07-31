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Горячую воду обещают дать не раньше 5 августа
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Горячую воду обещают дать не раньше 5 августа 

Деловое сообщество 2 часа назад
Горяча вода в кранах ростовчан появится не раньше 4-5 августа, сообщили «Ростовские тепловые сети». Работы по устранению неполадок ведутся круглосуточно.
— На данный момент, планируется, что подача горячей воды возобновится во всём городе к выходным, — добавили в «Ростовских тепловых сетях».
В западном районе города горячую воду уже дали. Но из-за того, что она подается с маленьким давлением и низкой температурой, многие управляющие компании отказались подавать воду в квартиры.
Напомним, что гидравлические испытания ведутся с 15 июля, все это время ростовчан сидят без горячей воды.
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