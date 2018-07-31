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Брат Навального раскритиковал извинившегося Максименко
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Брат Навального раскритиковал извинившегося Максименко 

News.ru 2 часа назад
Вышедший 29 июня из тюрьмы брат Алексея Навального Олег раскритиковал извинившегося замдиректора ФСИН Валерия Максименко. По его словам, от раскаяния последнего «слёзы умиления текут по лицам полноценных граждан и граждан, частично поражённых в правах».
Олег Навальный также отметил, что поступок Максименко вызывает удивление, так как кроме Макарова в колониях пытают и других заключённых.
Он посоветовал Максименко запросить у тюремных врачей «статистику по удалённым пяткам» из-за гангрены, которая возникает после битья резиновыми палками. Также он предложил ознакомиться с делами заключённых, получивших травмы после падения с нар.
«Извиняться надо много, так что лучше сразу застрелиться», — заявил Навальный на своей странице в Facebook.
Ранее News.ru писал, что Максименко извинился перед заключённым исправительной колонии № 8 в Ярославле Евгением Макаровым, в отношении которого сотрудники применяли жёсткие меры, и пообещал, что все причастные к пыткам будут уволены.
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