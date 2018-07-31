Брат Навального раскритиковал извинившегося Максименко

Олег Навальный также отметил, что поступок Максименко вызывает удивление, так как кроме Макарова в колониях пытают и других заключённых.

Он посоветовал Максименко запросить у тюремных врачей «статистику по удалённым пяткам» из-за гангрены, которая возникает после битья резиновыми палками. Также он предложил ознакомиться с делами заключённых, получивших травмы после падения с нар.

«Извиняться надо много, так что лучше сразу застрелиться», — заявил Навальный на своей странице в Facebook.