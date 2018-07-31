Брат Навального раскритиковал извинившегося Максименко 

Вышедший 29 июня из тюрьмы брат Алексея Навального Олег раскритиковал извинившегося замдиректора ФСИН Валерия Максименко. По его словам, от раскаяния последнего «слёзы умиления текут по лицам полноценных граждан и граждан, частично поражённых в правах».
Олег Навальный также отметил, что поступок Максименко вызывает удивление, так как кроме Макарова в колониях пытают и других заключённых.
Он посоветовал Максименко запросить у тюремных врачей «статистику по удалённым пяткам» из-за гангрены, которая возникает после битья резиновыми палками. Также он предложил ознакомиться с делами заключённых, получивших травмы после падения с нар.
«Извиняться надо много, так что лучше сразу застрелиться», — заявил Навальный на своей странице в Facebook.
Ранее News.ru писал, что Максименко извинился перед заключённым исправительной колонии № 8 в Ярославле Евгением Макаровым, в отношении которого сотрудники применяли жёсткие меры, и пообещал, что все причастные к пыткам будут уволены.