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В МОЭК опровергли информацию о прорыве трубы на северо-западе столицы
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В МОЭК опровергли информацию о прорыве трубы на северо-западе столицы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
Информация о том, что на северо-западе столицы произошел прорыв трубы не соответствует действительности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК).
«31 июля 2018 г. во время гидравлических испытаний в рамках подготовки к отопительному зимнему сезону по адресу: ул. Маршала Вершинина, д. 5 выявлено технологическое нарушение на теплосети. На месте работает бригада МОЭК. Вытекание воды на поверхность прекращено», — сказали в пресс-службе.
Ранее СМИ сообщили о том, что по указанному адресу произошел прорыв трубы, что стало причиной 15-метрового фонтана, бьющего из люка.
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