В МОЭК опровергли информацию о прорыве трубы на северо-западе столицы

Информация о том, что на северо-западе столицы произошел прорыв трубы не соответствует действительности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК).

«31 июля 2018 г. во время гидравлических испытаний в рамках подготовки к отопительному зимнему сезону по адресу: ул. Маршала Вершинина, д. 5 выявлено технологическое нарушение на теплосети. На месте работает бригада МОЭК . Вытекание воды на поверхность прекращено», — сказали в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили о том, что по указанному адресу произошел прорыв трубы, что стало причиной 15-метрового фонтана, бьющего из люка.