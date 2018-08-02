В парке кузьминки стартуют бесплатные занятия по фотографии

В воскресенье, 5 июля, бесплатный мастер-класс из цикла занятий по фотографии пройдет в ЮВАО, в парке «Кузьминки».

— В парке проходят бесплатные фотокурсы, на которых участников научат настраивать фотоаппарат, работать со светом. На занятиях начинающие фотографы также освоят основы композиции, — рассказал заместитель начальника культурно-массового отдела Николай Владимирцев.

Мастер-класс пройдет в 15.00 в помещении актового зала, вблизи здания администрации по адресу ул. Кузьминский парк, дом 1, стр. 2.

Необходимо предварительно записаться по телефону 8 (916) 778-54-95 или по почте Nesmetnoff@mail.ru.