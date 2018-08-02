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В парке кузьминки стартуют бесплатные занятия по фотографии
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В парке кузьминки стартуют бесплатные занятия по фотографии 

Управа Южнопортового района 35 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
В воскресенье, 5 июля, бесплатный мастер-класс из цикла занятий по фотографии пройдет в ЮВАО, в парке «Кузьминки».
— В парке проходят бесплатные фотокурсы, на которых участников научат настраивать фотоаппарат, работать со светом. На занятиях начинающие фотографы также освоят основы композиции, — рассказал заместитель начальника культурно-массового отдела Николай Владимирцев.
Мастер-класс пройдет в 15.00 в помещении актового зала, вблизи здания администрации по адресу ул. Кузьминский парк, дом 1, стр. 2.
Необходимо предварительно записаться по телефону 8 (916) 778-54-95 или по почте Nesmetnoff@mail.ru.
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