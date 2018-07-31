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Три района Волгограда на полмесяца забудут о горячей воде
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Три района Волгограда на полмесяца забудут о горячей воде 

v1.ru 24 минуты назад
Фото: v1.ru
Волгоградские коммунальщики на две недели оставят без горячей воды жителей Центрального, Ворошиловского и Кировского районов.
Горячая вода исчезнет из кранов с 31 июля по 13 августа
— После окончания отопительного сезона город начинает готовиться к новому, — уточнили в компании «Концессии теплоснабжения». — Коммунальщики будут прочищать все узлы, менять вышедшие из строя детали и проверять систему — работы начнутся с 31 июля и завершатся только 13 августа.
В Центральном районе греть воду в кастрюлях придется жителям домов по адресам:
улица Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20 улица Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б улица Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б улица Новороссийская, 16, 67, 67а, 77 улица Пархоменко, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62 улица Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60 улица Селенгинская, 11, 16 улица Ткачева, 3, 4, 5, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20 улица Х. Нурадилова, 7 улица Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20 Детские сады № 37, 97, 100, 315, 328, 356 Поликлиника № 12 Школы №№ 44, 6; детская школа искусств № 4, гимназия № 1, школа «Поколение», специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 7.
Соскучиться по теплому душу и горячей ванной успеют и в Ворошиловском районе: улица Ардатовская, 16 улица Елисеева, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19 улица Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а улица Новоузенская, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6б, 8, 10 улицаЧереповецкая, 11/4, 11/5 Детский сад № 25 Отключения не обойдут стороной Кировский район. О кастрюльках и ковшиках придется вспомнить жителям домов по адресу:
улица им. 64 Армии, 22а улица Воронкова, 20/23, 29а, 78 улица Р. Люксембург, 5, 9 улица Кедровая, 19, 21 улица Козака, 96 улица К. Минина, 86 улица Шумилова, 22, 30, 73, 77 улица Черемшанская, 28а Детские сады № 13, 228 Стоматологическая поликлиника, детская поликлиника № 9 Школа № 110, гимназия № 9, школа «Воскресение», школа-интернат «Надежда»
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