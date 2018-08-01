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Трамп сравнил Пола Манафорта с Аль Капоне
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Трамп сравнил Пола Манафорта с Аль Капоне 

ТАСС 1 час назад
Фото: Газета.Ru
ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп задался вопросом, не относятся ли правоохранительные органы Соединенных Штатов к политтехнологу Полу Манафорту хуже, чем к гангстеру Аль Капоне. Соответствующее сообщение он опубликовал в среду в Twitter.
"Обращая свой взгляд в прошлое, к кому относились хуже, Альфонсу Капоне, легендарному боссу мафии, убийце и «врагу общества номер один» или Полу Манафорту, политтехнологу и любимцу [40-го президента США Рональда] Рейгана [бывшего сенатора-республиканца Боба] Доула, который сейчас содержится в одиночной камере, хотя и обвинения [в его адрес] пустые? Где сговор с Россией (в котором Трампа обвиняют оппоненты — прим. ТАСС)?" — написал американский президент.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы, обвиняет Манафорта в финансовых махинациях. Трамп неоднократно заявлял, что эти обвинения не имеют никакого отношения к данному разбирательству.
Аль Капоне — американский гангстер, один из самых известных представителей организованной преступности США, действовавший в 1920-30-х годах в Чикаго. Он провел в заключении семь лет с половиной лет (1932-1939 годы), после чего утратил свое влияние в криминальном мире. На основе его биографии создано множество книг и кинофильмов.
Пол Манафорт, судебный процесс над которым начался во вторник в штате Вирджиния, вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен — после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм с 2007 по 2012 годы.
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