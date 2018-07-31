Виталий Милонов: Вопросы компромисса для Поклонской новость

К «жертвам голосования» по законопроекту о пенсионной реформе добавился не явившийся на заседание Сергей Железняк . Для него история закончилась заявлением об отставке с поста заместителя секретаря генсовета «Единой России»

Интересуемся у другого «уклониста» Виталия Милонова , как складывается жизнь в Госдуме после неголосования по принципиально важному для высших ветвей власти вопросу. Сам Виталий Валентинович считает реформу «вынужденной мерой»:

— Вам товарищи по фракции высказывали претензии из-за неявки?

— Все спокойно относятся к тому, что меня не было на заседании. Я даже не принимал участия в обсуждении законопроекта. Это бывает. У нас за это особых наказаний нет.

— Но вот Железняк подал в отставку с высоких партийных постов. Он это сделал добровольно или его попросили?

— Я с ним на эту тему не разговаривал. Свою позицию он, насколько мне известно, пока еще никак не обозначил. Не знаю, почему он молчит.

Виталий Милонов на трибуне Госдумы // фото: Russian State Duma Photo Service / Global Look Press

— По-вашему, депутат должен голосовать, как решила фракция или как он сам считает нужным?

— Никто никогда никого не лишает права суверенно голосовать. Но если быть объективным — и Наталья Владимировна, и все остальные получили должности по партийной квоте. Я считаю: если было решение фракции голосовать так, а не иначе, то есть некие обязательства.

А вы что думаете, фракция — это всегда пряники? Другое дело, что я всегда с большими сложностями воспринимаю решения фракции о консолидированном голосовании. Не раз были вопросы, для меня принципиально неприемлемые, противоречащие, например, моим религиозным взглядам. И ко мне всегда относились с пониманием. Разговор о репрессиях мне кажется очень сильно преувеличенным.

— Однако от Поклонской, проголосовавшей против реформы, потребовали сдать мандат, проигнорировали заседание ее комитета. На нее явно оказывается давление.

— Наверное. Я очень хорошо понимаю Наталью Владимировну, поверьте. Но она не так давно занимается политикой, вопросы компромисса для нее — это новость. Это очень сложная штука, но если ты член фракции и ты в ней оказался полноправным участником, то действуй, как просит фракция.

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