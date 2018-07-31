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Судейская коллегия международного конкурса «Инженерная формула» отметила высокий уровень подготовки гоночной трассы
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Судейская коллегия международного конкурса «Инженерная формула» отметила высокий уровень подготовки гоночной трассы 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Представители из Китая, Пакистана, Белоруссии и Сербии ознакомились с особенностями прохождения трассы и отметили, что она отвечает самым высоким требованиям.
В рамках подготовки к международному конкурсу «Инженерная формула» судейская коллегия осмотрела трассу и созданные препятствия состязаний на полигоне Волжский в Волгоградской области.
Судьи иностранных государств ознакомились с особенностями прохождения трассы, качеством ее подготовки и отметили, что трасса готова и отвечает самым высоким требованиям.
В соревнованиях примут участие военные инженеры пяти команд: России, Китая, Пакистана, Белоруссии и Сербии.
Конкурс «Инженерная формула» пройдет с 1 по 5 августа на базе Межвидового регионального учебного центра инженерных войск ВС РФ на специально оборудованном полигоне.
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