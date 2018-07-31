Судейская коллегия международного конкурса «Инженерная формула» отметила высокий уровень подготовки гоночной трассы

Пакистана, Белоруссии и Представители из Китая Сербии ознакомились с особенностями прохождения трассы и отметили, что она отвечает самым высоким требованиям.

В рамках подготовки к международному конкурсу «Инженерная формула» судейская коллегия осмотрела трассу и созданные препятствия состязаний на полигоне Волжский в Волгоградской области

Судьи иностранных государств ознакомились с особенностями прохождения трассы, качеством ее подготовки и отметили, что трасса готова и отвечает самым высоким требованиям.

В соревнованиях примут участие военные инженеры пяти команд: России , Китая, Пакистана, Белоруссии и Сербии.

Конкурс «Инженерная формула» пройдет с 1 по 5 августа на базе Межвидового регионального учебного центра инженерных войск ВС РФ на специально оборудованном полигоне.