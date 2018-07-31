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В Кыргызстане нашли останки воина, погибшего 2300 лет назад
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В Кыргызстане нашли останки воина, погибшего 2300 лет назад 

Мир24 42 минуты назад
Фото: Мир24
На древнюю могилу наткнулись практически случайно. Ущелье Кырчын — одно из мест проведения Третьих Всемирных игр кочевников. Здесь, как и на предыдущих Играх, будет отстроен этногородок, состоящий из сотен юрт, представляющий собой точную копию поселений кыргызов времен Великого кочевья.
В этом году, помимо юрт и других временных конструкций — вроде деревянных сторожевых башен, организаторы приняли решение возвести в этногородке основательную сцену и трибуны для зрителей.
Но урочище Кырчын в одноименном ущелье — не только туристический объект. Кыргызстанские ученые называют долиной Сакских царей. По самым скромным подсчетам в этой местности находятся более 250 курганов, в которых захоронены знатные войны, вожди и даже цари древних племен. Большую часть из них разграбили еще в древности. Но некоторые — сохранили свои сокровища до наших дней.
Зная об этом, министерство культуры республики поручило археологам осмотреть места строительства объектов, чтобы случайно не закатать в бетон исторические ценности.
И чиновники министерства не ошиблись: буквально в нескольких метрах от будущей трибуны историки обнаружили очертания древнего захоронения — кургана.
«В процессе исследования местные чины утверждали, что там ничего нет, — рассказывает археолог Орозбек Солтобаев. — Что это просто бугор. Я им сказал — я докажу. После расчистки выявили контур кургана диаметром 14 метров и высотой — 80 см».
Строительные работы, к неудовольствию рабочих, пришлось немедленно остановить. Из Национального университета Кыргызстана для раскопок выехала группа ученых.
Работы велись на протяжении 10 дней. В кургане обнаружили останки человека. Рядом с ним — бронзовые наконечники для стрел, дротики и элементы конской сбруи искусной чеканки.
По мнению ученых, захороненный был саком — представителем одного из скифских племен. Они в то время населяли эту местность. Да и орнамент на металлических изделиях в виде горных козлов свидетельствовал о принадлежности к этой культуре.
«Судя по зубам, он был среднего возраста, — утверждает археолог Орозбек Солтобаев. — Зубы все остались целыми в челюсти. А судя по характеру погребального обряда, реконструкцию которого мы схематически сделали на бумаге, он был знатным воином или даже вождем».
Возраст захоронения удалось приблизительно установить благодаря бронзовому оружию. Именно в 3-4 веке до нашей эры этот металл активно использовался для его изготовления. Впоследствии его заменили более прочным железом.
Для уточнения всех данных останки воина отправили в Москву на антропологическую экспертизу.
Все обнаруженные рядом с ним изделия будут тщательно исследованы, очищены до блеска — и отправлены в Государственный исторический музей республики.
Между тем, археологи Кыргызстана утверждают — в недрах ущелья Кырчын еще множество удивительных находок. Однако из-за недостатка финансирования масштабные археологические раскопки в этом месте не ведутся со времен развала Советского Союза.
Ученые предлагают присвоить местности статус природно-культурного парка, что позволит защитить древние захоронения от так называемых черных копателей, активно орудующих в Кыргызстане.
«Нам часто рассказывают про людей, которые ходят по курганам с металлоискателями, что-то выискивают, — рассказывает Орозбек Солтобаев. — А потом древнейшие артефакты, великие ценности нашей культуры всплывают на зарубежных аукционах. И ничего с этим нельзя поделать, ведь за это у нас даже не наказывают строго. Уголовный кодекс подразумевает разве что штраф — и больше никакого наказания».
Несколько лет назад украшения 5 века из Кыргызстана были проданы на аукционе Sotheby’s почти за полмиллиона долларов. Местные сайты пестрят объявлениями о продаже других исторических артефактов. Место которым — в музее.
После завершения игр кочевников археологи планируют продолжить раскопки в урочище Кырчын. Чтобы узнать, какие еще тайны и клады хранит долина сакских царей.
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