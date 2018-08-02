Кыргызстанские археологи сделали удивительную находку

Кыргызстане в ущелье Кырчын, где пройдут третьи Всемирные игры кочевников, археологи обнаружили захоронение древнего воина. По предварительным данным, его возраст насчитывает 2300 лет. Какие еще открытия удалось сделать ученым, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Егор Орлов

В Долине сакских царей, как называют место в урочище Кырчын, находятся более 250 курганов. Здесь захоронены знатные воины, вожди и цари древних племен. Часть могил разграбили еще в древности. Но археологи утверждают: в этой земле все еще хранятся тайны предков.

«В процессе исследования местные чины утверждали, что там ничего нет. Это просто бугор. Я сказал: я докажу. После расчистки выявлен контур кургана диаметром 14 метров и высотой 80 см», — говорит археолог Орозбек Солтобаев.

Стройку к Всемирным играм кочевников пришлось на время остановить. Внутри кургана оказались останки древнего сака — представителя одного из скифских племен. Ученые предполагают, захоронению более 23 веков.

«Судя по зубам, он был среднего возраста. Зубы остались, челюсть. Судя по характеру погребального обряда (я делал бумажную реконструкцию), он знатный воин или даже вождь», — отметил Солтобаев.

Среди ценных артефактов — бронзовые наконечники для стрел и элементы конной сбруи искусной чеканки. Их исследуют и отправят в Государственный исторический музей Кыргызстана.

«Там совсем рядом шатер для зрителей будет, где они копали. Аккуратно работали, кисточками. Мы тоже активно помогали, чтобы быстрее закончить», — рассказал прораб стройки Жыргалбай Раимов.

Сейчас строительные работы возобновили. К третьим Всемирным играм кочевников здесь вырастет этногородок из сотен юрт. Туристы увидят инсталляцию поселения древних кыргызов с лучниками на сторожевых башнях и воинами, охраняющими покой ремесленниц.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ