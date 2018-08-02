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Киргизские археологи обнаружили удивительную находку возрастом более 23 веков
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Киргизские археологи обнаружили удивительную находку возрастом более 23 веков 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Археологи нашли захоронение древнего воина в ущелье Кырчын в Киргизии. По предварительной информации, возраст находки — 2300 лет, сообщает телеканал «Мир 24». В Долине сакских царей захоронены знатные воины, вожди и цари древних племен. Часть могил были разграблены еще в древности, однако порой археологам удается найти что-то необычное.
Исследователь Орозбек Солтобаев решил доказать, что курган стоит расчистить, и оказался прав — внутри он нашел останки древнего сака, представителя скифских племен. Предположительно, захоронению около 23 веков. Осмотр зубов позволяет сделать вывод, что скиф был среднего возраста, а судя по характеру погребального обряда, далекий предок был знатным воином или даже вождем.
Археологи нашли ценные артефакты: бронзовые наконечники для стрел и элементы конной сбруи искусной чеканки, которые будут исследованы и отправлены в Государственный исторический музей Кыргызстана.
Ранее Пятый канал рассказывал о петербургских археологах, которые нашли древнюю мумию в Туве.
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