Киргизские археологи обнаружили удивительную находку возрастом более 23 веков

Археологи нашли захоронение древнего воина в ущелье Кырчын в Киргизии . По предварительной информации, возраст находки — 2300 лет, сообщает телеканал «Мир 24». В Долине сакских царей захоронены знатные воины, вожди и цари древних племен. Часть могил были разграблены еще в древности, однако порой археологам удается найти что-то необычное.

Исследователь Орозбек Солтобаев решил доказать, что курган стоит расчистить, и оказался прав — внутри он нашел останки древнего сака, представителя скифских племен. Предположительно, захоронению около 23 веков. Осмотр зубов позволяет сделать вывод, что скиф был среднего возраста, а судя по характеру погребального обряда, далекий предок был знатным воином или даже вождем.

Археологи нашли ценные артефакты: бронзовые наконечники для стрел и элементы конной сбруи искусной чеканки, которые будут исследованы и отправлены в Государственный исторический музей Кыргызстана.