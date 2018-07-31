Культурным досугом в мордовской глубинке займутся автоклубы

Вице-премьер поздравила руководство республики и всех жителей Мордовии с успешным проведением матчей ЧМ-2018 и поблагодарила за качественную подготовку к мундиалю.

Коснувшись темы эффективного использования наследия чемпионата, Владимир Волков попросил поддержать идею создания в Саранске федерального детского футбольного центра. В регионе уже есть хороший опыт — с 2007 года здесь действует межрегиональный центр подготовки юных футболистов ПФО, и было бы целесообразно использовать созданную инфраструктуру для развития этого вида спорта.

Ольга Голодец поддержала предложение главы РМ о разработке межрегиональных туристических маршрутов по типу «Золотого кольца» по городам-организаторам ЧМ-2018. Соответствующее поручение было дано Министерству культуры

Говоря об участии Мордовии в национальном проекте «Культура», который разрабатывается в рамках реализации новых майских указов президента РФ, Владимир Волков подчеркнул особую значимость этого вопроса для жителей сельской глубинки.

В частности, в рамках нацпроекта республика намерена провести строительство, ремонт и модернизацию большого числа сельских учреждений культуры. В регионе планируют оснастить музыкальные школы и школы искусств необходимыми инструментами и материалами, а также приобрести передвижные культурные центры — автоклубы.

Кроме того, в небольших населенных пунктах планируется оснастить кинозалы современным оборудованием, позволяющем демонстрировать фильмы в 3D. А на базе районных домов культуры появятся виртуальные концертные залы, благодаря которым жители смогут смотреть прямые трансляции выступлений из филармоний Москвы, Санкт-Петербурга и других культурных центров страны.

Кстати

В ходе рабочей встречи Ольга Голодец пообещала поддержку в предоставлении средств из федерального бюджета на капитальный ремонт Государственного театра кукол РМ и реконструкцию культурно-спортивного комплекса «Алмаз» Лямбирского района под Республиканский центр татарской культуры.