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Культурным досугом в мордовской глубинке займутся автоклубы
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Культурным досугом в мордовской глубинке займутся автоклубы 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
Об этом заявил глава РМ Владимир Волков на проходившей в Москве встрече с заместителем председателя Правительства РФ Ольгой Голодец.
Вице-премьер поздравила руководство республики и всех жителей Мордовии с успешным проведением матчей ЧМ-2018 и поблагодарила за качественную подготовку к мундиалю.
Коснувшись темы эффективного использования наследия чемпионата, Владимир Волков попросил поддержать идею создания в Саранске федерального детского футбольного центра. В регионе уже есть хороший опыт — с 2007 года здесь действует межрегиональный центр подготовки юных футболистов ПФО, и было бы целесообразно использовать созданную инфраструктуру для развития этого вида спорта.
Ольга Голодец поддержала предложение главы РМ о разработке межрегиональных туристических маршрутов по типу «Золотого кольца» по городам-организаторам ЧМ-2018. Соответствующее поручение было дано Министерству культуры.
Говоря об участии Мордовии в национальном проекте «Культура», который разрабатывается в рамках реализации новых майских указов президента РФ, Владимир Волков подчеркнул особую значимость этого вопроса для жителей сельской глубинки.
В частности, в рамках нацпроекта республика намерена провести строительство, ремонт и модернизацию большого числа сельских учреждений культуры. В регионе планируют оснастить музыкальные школы и школы искусств необходимыми инструментами и материалами, а также приобрести передвижные культурные центры — автоклубы.
Кроме того, в небольших населенных пунктах планируется оснастить кинозалы современным оборудованием, позволяющем демонстрировать фильмы в 3D. А на базе районных домов культуры появятся виртуальные концертные залы, благодаря которым жители смогут смотреть прямые трансляции выступлений из филармоний Москвы, Санкт-Петербурга и других культурных центров страны.
Кстати
В ходе рабочей встречи Ольга Голодец пообещала поддержку в предоставлении средств из федерального бюджета на капитальный ремонт Государственного театра кукол РМ и реконструкцию культурно-спортивного комплекса «Алмаз» Лямбирского района под Республиканский центр татарской культуры.
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