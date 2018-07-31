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Министр просвещения РФ: четверть населения страны не владеет навыками функционального чтения
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Министр просвещения РФ: четверть населения страны не владеет навыками функционального чтения 

Навигатор образования 41 минуту назад
Фото: Навигатор образования
В ходе встречи с педагогами Хакасии, прошедшей в минувший понедельник, глава Минпросвещения России Ольга Васильева заявила, что около 25% населения РФ не владеют навыками функционального чтения, причём потеря этих навыков начинается ещё в раннем возрасте.
Исследования навыков функционального чтения / http://ukrgorod.com/
Функциональность чтения предполагает способность обучающегося к осмыслению письменных текстов, использованию их содержания (преобразованию, интерпретации, оценке) для достижения конкретных целей. Таким образом, получается, что почти четверть россиян читать читают, но смысла прочитанного не понимают.
«В функциональном чтении мы сегодня отстаем по сравнению с данными десятилетней давности. По разным данным, от 22 до 25% населения страны не владеют функциональным чтением. Потери его начинаются в раннем возрасте», — цитирует О. Васильеву ТАСС.
По словам министра, отставание, которое не удалось преодолеть в раннем возрасте, приумножается к средним классам, и в дальнейшем проблему решить уже практически невозможно. Если обратиться к исследованиям Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment — PISA) и PIRLS (Международное исследование качества чтения и понимания текста), то упомянутый параметр обозначен в них как грамотность чтения, под которым и понимается способность ученика понимать прочитанное. Глава Минпросвещения подчеркнула, что перед страной стоит задача к 2022 году вернуться в «пятёрку» стран по навыкам функционального чтения.
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