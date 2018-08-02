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Врио главы Нижегородской области рассказал о потенциале судостроения в регионе
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Врио главы Нижегородской области рассказал о потенциале судостроения в регионе 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 августа. /ТАСС/. Судостроительный кластер в Нижегородской области обладает всеми необходимыми условиями для развития, что приносит в регион налоговые поступления и создает новые рабочие места. Такое мнение высказал в четверг врио губернатора области Глеб Никитин, комментируя включение танкера, построенного на местном заводе «Красное Сормово», в список 50 лучших судов мира.
"В регионе складываются все условия для функционирования судостроительного кластера, участники которого дополняют друг друга и дают возможности для развития смежных отраслей", — сказал он. По словам Никитина, это вклад в экономику региона в виде налоговых поступлений и создания новых рабочих мест. Он выразил надежду на то, что взятая планка качества не останется на месте, а будет только повышаться.
Ранее танкер-продуктовоз-химовоз «Балт Флот 16», построенный на заводе «Красное Сормово», вошел в список лучших судов 2017 года по версии Британского Королевского общества корабельных инженеров. Он был признан лучшим наравне с еще 49 судами различного назначения, типа и размеров — от морских круизных лайнеров до супертанкеров. По условиям, принятым в обществе корабельных инженеров, эксперты изучают только головные суда, сданные в эксплуатацию в прошлом году.
Врио губернатора отметил, что подобный показатель является высокой оценкой для судостроительной отрасли области. «Такое признание со стороны ведущих экспертов — лучшая реклама, как для предприятия, так и для региона в целом, это свидетельство того, что нижегородское судостроение конкурентоспособно на мировом уровне», — сказал Никитин.
Длина танкера «Балт Флот 16» составляет 140,85 м, ширина 16,7 м, высота борта 6 м. В качестве главных двигателей используются два среднеоборотных дизеля мощностью по 1200 кВт, скорость в эксплуатации — 10,5 уз. Вместимость шести грузовых танков и двух отстойных танков при 98% заполнении — 8970 куб. м, дедвейт в море — 7902 т при осадке 4,6 м, в реке при осадке 3,6 м — 5363 т.
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