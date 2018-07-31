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Стратегию развития региона обсудили жители Советского района
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Стратегию развития региона обсудили жители Советского района 

Newsroom24 42 минуты назад
Фото: Newsroom24
Стратегию развития региона с жителями Советского района обсудил и.о. заместителя губернатора Дмитрий Сватковский 31 июля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
«Внимание к результатам таких обсуждений будет самое пристальное. Неслучайно глава области Глеб Никитин заявил, что будет лично анализировать предложения и замечания по проекту Стратегии», — заявил Сватковский.
По мнению участника сессии, главврача больницы №35 Аркадия Денисенко, проведение стратегических сессий своевременно и актуально. «Для решения наболевших вопросов нужны стратегические аспекты, которые позволят двигаться вперед», — считает он.
«Необходима обратная связь с населением, чтобы практически любой нижегородец мог поучаствовать и внести свои предложения», — отметила председатель общественной организации инвалидов Советского района Любовь Зернова.
«Проведение стратегических сессий позволяет понять, в какую сторону движутся люди, отдельные учреждения, команда правительства», — подчеркнул директор школы №47 Алексей Севиров.
В регионе уже проведено более 30 стратегических сессий, в которых приняли участие более двух тысяч жителей.
Напомним, что проект Стратегии передан главе Нижегородской области Глебу Никитину 3 мая 2018 года.
Любой желающий может ознакомиться с проектом Стратегии на сайте http://strategy.government-nnov.ru.
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