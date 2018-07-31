Стратегию развития региона обсудили в Советском районе

Жители Советского района 31 июля встретились с и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрием Сватковским. Целью сессии стало обсуждение Стратегии развития региона и сбор новых идей, инициатив и мнений.

Экспертно-координационная группа по поручению врио губернатора Глеба Никитина вовлекает в обсуждение Стратегии представителей всех муниципалитетов области, а всего подобных сессий запланировано 50, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Участник встречи в Советском районе, главврач больницы № 35 Аркадий Денисенко считает, что проведение стратегических сессий своевременно и актуально, а также подчеркивает, что многие граждане готовы высказать свое мнение по наболевшим вопросам. Всего же в ходе более чем 30 встреч своим мнением поделились порядка двух тысяч жителей области. Чаще всего в обсуждении затрагиваются темы ЖКХ, благоустройства, здравоохранения, транспорта и образования.

Сейчас любой желающий может ознакомиться с проектом Стратегии на специально созданном сайте. На портале можно внести свои предложения в драфт документа, а также пройти опрос по интересующим направлениям Стратегии. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, пошаговая инструкция расположена в так называемом руководстве пользователя.

Фото: Юлия Горшкова