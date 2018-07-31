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Самарцам предлагают путешествовать в плацкарте со скидкой
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Самарцам предлагают путешествовать в плацкарте со скидкой 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Приобрести билеты по специальным ценам можно с 1 августа
Жители Самарской области смогут оформить проездные документы на верхние места плацкартных вагонов поездов по специальным ценам. Скидка составляет 40% при покупке билетов на верхние боковые места № 38-54 и верхние места № 34, 36. Об этом сообщил представитель Куйбышевской железной дороги.
— Скидка распространяется на плацкартные вагоны поездов отправлением с 1 октября по 21 декабря этого года, — сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги. — Условие не действует при оформлении билетов по детскому и другим льготным тарифам.
Жителей Самары также просят быть внимательнее. С 1 августа на проездных билетах и информационных табло будут указывать местное время отправления и прибытия вместо московского.
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