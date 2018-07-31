Самарцам предлагают путешествовать в плацкарте со скидкой

Приобрести билеты по специальным ценам можно с 1 августа

Жители Самарской области смогут оформить проездные документы на верхние места плацкартных вагонов поездов по специальным ценам. Скидка составляет 40% при покупке билетов на верхние боковые места № 38-54 и верхние места № 34, 36. Об этом сообщил представитель Куйбышевской железной дороги.

— Скидка распространяется на плацкартные вагоны поездов отправлением с 1 октября по 21 декабря этого года, — сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги . — Условие не действует при оформлении билетов по детскому и другим льготным тарифам.