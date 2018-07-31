Территория у памятника воинам-водителям на Алтынной горе зарастает мусором

Второй месяц саратовец Виктор Козлов наблюдает, как недалеко от памятника воинам-водителям на Алтынной горе разрастается незаконная свалка. Как только горожанин не пытался привлечь внимание к этой проблеме: выставлял фото и посты в соцсетях, звонил в полицию, писал в надзорные органы. Но итог один — помойка продолжает увеличиваться в размерах.

Территорию на выезде из областного центра в Заводском районе мусорщики облюбовали давно. Еще три года назад саратовцы жаловались, что около монумента воинам-водителям Великой Отечественной войны образовалась огромная несанкционированная свалка. Лесные тропинки буквально завалены крупногабаритным строительным мусором и бытовыми отходами.

Прошло несколько лет, но ситуация не поменялась. Кучи мусора по-прежнему уродуют природные красоты. Месяц назад Виктор Козлов попытался обратить внимание горожан на эту проблему:

«Уникальная по своей красоте природная местность, расположенная за памятником воинам-водителям терпит экологическое бедствие. Ежегодно сюда привозят и вываливают горы мусора. Месяц назад я попытался остановить эту вакханалию. Мне с лёгкостью удалось по остаткам документов определить хозяев мусорных куч. Я три дня добивался, чтобы на место приехала полиция и приняла установленные законом меры воздействия. Но как-то защитить наше конституционное право на безопасную среду обитания пока не представляется возможным. Протокол на месте составлен, но никакие меры не приняты и за месяц горы мусора выросли ещё больше. Эта территория могла бы стать достопримечательностью нашего города и местом паломничества свадебных фотографов и просто романтичных парочек», — рассказал саратовец в своем посте.

Виктор решил провести для нас экскурсию. После того, как проезжаем пост ГИБДД при выезде из Саратова в Заводском районе сворачиваем на грунтовку. Оказывается, здесь движение не менее оживленное, чем на трассе. Поскольку на автомагистрали большегрузному транспорту в дневное время ездить нельзя, то дальнобойщики из полевой дороги сделали альтернативу основной трассе. Пока мы ехали по грунтовке, нас обогнало несколько большегрузов. На расстоянии 50 метров от дороги стали попадаться по обе стороны полевой дороги кучи мусора.

"На камеру зафиксировать выгрузку мусора, к сожалению, не удалось, — сетует Виктор. — Как только водители видят меня, сразу жмут педаль газа и ретируются. Я так несколько раз гонялся за «КамАЗами» на Кумысной поляне. Здешние места поражают красотами. Тут можно природный парк сделать или зону отдыха. Местность расположена рядом с Саратовом".

Отъезжаем от леса несколько сот метров. С возвышенности открывается потрясающий вид на холмы, поросшие лесом. Внизу виднеется деревня Кокурино и небольшой пруд. Со смотровой площадки виден даже Саратов и Буданова гора, охраняемая природная территория регионального значения. И посреди этого великолепия возвышается холмиками сваленный хлам.

"Кто-то у мишки оторвал глаза, — сетует Виктор, взяв в руки мягкую игрушку. — Несколько недель назад выложил фото этой помойки в соцсети. За это время она только выросла в размерах. Я даже звонил в полицию, пообещали разобраться, но, как видите, ничего не изменилось".

Горожанин снова звонит правоохранителям с сообщением о несанкционированной свалке. Дежурный, записав персональные данные, обещает передать всю информацию. Между тем, кто здесь складируют отходы, легко вычислить. Для этого не нужно быть следователем.