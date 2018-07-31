Почему коммунисты продали древнейшую рукопись Библии

«Синайский кодекс» — сама древняя из известных рукопись Библии, датируемая IV веком нашей эры. До 1933 года реликвия хранилась в императорской Публичной библиотеке. Однако в разгар политики индустриализации власти страны Советов продали раритет на Запад за 100 тысяч фунтов стерлингов. Почему же Россия лишилась одной из важнейших реликвий начальной эпохи христианства?

Предыстория

«Синайский кодекс» нашёл исследователь из Саксонии Константин фон Тишендорф в 1844 году. Как он рассказывал, монахи обители Святой Екатерины (ныне на территории Египта ), приготовили пергаментные листы для уничтожения. Учёному удалось их спасти и вывезти.

Однако другая часть рукописи осталась в монастырской библиотеке. Тишендорф получил полный текст кодекса лишь в 1859 году, будучи официальным представителем императора Александра II. После переговоров монахи согласились передать книгу российскому монарху, покровителю православия, и в том же году реликвия оказалась в Санкт-Петербурге . Впоследствии монастырь получил за это от царя девять тысяч рублей.

Codex Sinaiticus был издан методом факсимиле в 1862 году — к 1000-летнему юбилею основания Русского государства. За свои труды Тишендорф получил дворянский титул — книга изображена на его фамильном гербе.

Пергаментная рукопись содержит полностью греческий Новый Завет и многие книги Ветхого Завета, причём текст отличается рядом особенностей. Кроме того, с Библией были объединены сочинения раннехристианских авторов «Пастырь Гермы» и «Послание Варнавы». Эти произведения духовной литературы прежде были известны только в латинских переводах. Буквы кодекса были выведены как минимум тремя разными людьми между 325 и 360 годами, а поправки в рукопись вносились вплоть до XII века.

Продажа

«Синайский кодекс», привлекавший исследователей со всего мира, находился в Ленинграде до 1933 года. Но уже вскоре после революции 1917 года его судьба оказалась под вопросом. В 1920-е годы, как рассказала архивист Людмила Вольфцун, претензии на рукопись предъявил Константинопольский патриархат, ссылавшийся на то, что у монахов её якобы выманили обманным путём. Эти претензии были отклонены, для чего историкам пришлось написать большевикам объёмную справку.

Однако манускрипт недолго оставался в СССР. Распоряжение о его продаже на Запад отдал лично Иосиф Сталин, он же подписал соответствующую бумагу Совнаркома. В 2010 году издание The Art Newspaper сообщило, что в архиве российского МИДа обнаружился документ, подтверждающий законность сделки.

В протоколе заседания Политбюро по «вопросу товарища Розенгольца» значится следующая резолюция: «Обязать т. Бубнова выдать Наркомвнешторгу рукопись Библии „Синайский кодекс“ и разрешить НКВТ продать её». Аркадий Розенгольц в то время — нарком внешней торговли, Андрей Бубнов — нарком просвещения, ведавший библиотеками.

Покупателем стал лондонский Британский музей, а посредником — компания Maggs Bros. Узнав о том, что СССР предложил выкупить кодекс, жители Туманного Альбиона путем всенародной подписки собрали огромную по тем времена сумму денег, на которую можно было купить несколько десятков дорогих автомобилей. Когда реликвию вносили в стены музея, присутствующие сняли шляпы. Впрочем, британские безработные, узнав о столь расточительном приобретении в эпоху экономического кризиса, даже устроили акции протеста.

Узнав о продаже рукописи в Великобританию , монастырь Святой Екатерины снова попытался её вернуть, но не преуспел. Ныне монастырь располагает лишь несколькими страницами, обнаруженными в стене одной из построек в 1975 году. Впрочем, как оказалось, и в Публичной библиотеке (сейчас Российская национальная библиотека) все же осталось несколько фрагментов кодекса — они каким-то образом попали в другие фонды.

Причины

Чем же руководствовался глава атеистического государства, когда продавал кодекс, бесценный с точки зрения не только верующих, но и учёных? Причина банальна — нехватка денег для закупки импортного сырья и промышленного оборудования.

Кодекс был не единственным культурным достоянием, которое попало за границу в сталинскую эпоху. Наряду с ним были проданы полотна Рубенса, Рафаэля и Рембранта из коллекции Эрмитажа , яйца Фаберже и другие ценности. Занималась подобными сделками внешнеторговая контора «Антиквариат» Госторга РСФСР, существовавшая до 1937 года.

Целенаправленная политика распродажи народного достояния, направленная на получение валюты, проводилась с 1930 года, когда был свёрнут НЭП и начались коллективизация и индустриализация. Общая стоимость проданного составила 12,5 миллиона долларов.

Отметим, что сейчас кодекс хранится в прекрасных условиях и доступен для российских исследователей, в т.ч. и онлайн.