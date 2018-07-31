Мосгоризбирком отказал в регистрации подгруппы по проведению пенсионного референдума

МОСКВА , 31 июля. / ТАСС /. Московская городская избирательная комиссия отказала в регистрации региональной подгруппы инициативной группы по проведению всероссийского референдума против повышения пенсионного возраста, который инициирует КПРФ . Соответствующее решение было принято на заседании комиссии во вторник.

"Предлагается принять решение, которым отказать в регистрации московской городской подгруппы инициативной группы по проведению референдума", — сказала член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова, уточнив, что комиссия руководствуется заключением ЦИК РФ о несоответствии вопроса требованиям закона.

Москва стала первым и пока единственным регионом, где прошло собрание инициативной подгруппы по проведению референдума. Коммунисты предложили вынести на референдум вопрос «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Согласно закону, они подали в Мосгоризбирком ходатайство о регистрации подгруппы, а комиссия направила в ЦИК РФ формулировку вопроса для проверки на соответствие закону.

Центризбирком счел, что вопрос сформулирован неопределенно, а гражданам надо обладать специальными знаниями, чтобы разобраться в его содержании. Также в заключении ЦИК указано, что «формулировка вопроса способна ввести участников референдума в заблуждение относительно правовых последствий выражения соответствующей позиции, допускает возможность ее множественного толкования». В ЦИК пояснили, что к моменту проведения референдума пенсионное законодательство уже может измениться и получится, что гражданам будет предложено голосовать за сохранение уже повышенного возраста выхода на пенсию.

Председатель ЦИК Элла Памфилова в свою очередь подчеркнула, что вынесение вопроса о повышении пенсионного возраста на всенародный референдум правомерно, надо только правильно сформулировать вопрос. С этим Центризбирком готов помочь, заверила она.

Правила организации референдума

Для организации всероссийского референдума требуется провести собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек в более чем половине субъектов РФ (то есть минимум в 43). После успешной регистрации подгрупп в 43 регионах проводится собрание их уполномоченных, затем в ЦИК подается ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума. В случае положительного решения в течение 45 дней инициативной группе необходимо собрать не менее 2 млн подписей, причем на один регион может приходиться не более 50 тыс. автографов.

Всенародный референдум не проводился в России с 1993 года.

Пенсионный законопроект

Предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. После его утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.

Средства, которые даст увеличение пенсионного возраста, будут направлены на повышение доходов пенсионеров, заверяют в правительстве. Принятие документа позволит с 2019 года обеспечить рост пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей.