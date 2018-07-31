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Темп наращивается. В Оренбурге проверили ход ремонта многоквартирных домов
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Темп наращивается. В Оренбурге проверили ход ремонта многоквартирных домов 

АиФ-Оренбург 45 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Татьяна Малышева совместно с представителями МКУ «ЖКХ» и компаний-подрядчиков проверили ход работ, выполняемых на оренбургских многоэтажках в рамках капитального ремонта.
Темп наращивается
Первым объектом для инспектирования стала кровля дома № 70 на ул. Чкалова. Напомним, еще три недели назад капитальный ремонт данной крыши находился под угрозой срыва — отставание по графику вызывало серьезные опасения у технического заказчика МКУ «ЖКХ».
В настоящее время, после активного вмешательства администрации города и прокуратуры Оренбурга, на всей кровле дома № 70 площадью более 5000 кв. м ведутся ремонтные работы, которые планируется завершить к 1 сентября. «Сейчас на крыше дома № 70 полностью восстановлены парапеты, порядка 60 вентиляционных шахт, фановые трубы, строго соблюдается технология кровельных работ», — уточнил заместитель директора строительной компании «Апи», выступающей субподрядчиком ООО «СКМ», Ростислав Кокорев.
Ремонтируются отопление и фасад
Следующий объект внимания надзорных органов — подвал дома № 37/5 на пр. Гагарина, где в данный момент производится монтаж системы отопления. Решение собственников о капитальном ремонте системы отопления, принятое на общем собрании, своевременное. Задолго до начала отопительного сезона 2018 — 2019 гг. заменены запорная арматура и трубы, через неделю будет проведена опрессовка новой системы отопления в данном многоквартирном доме.
Капитальный ремонт фасада с утеплением и обшивкой металлосайдингом ведется на ул. Гагарина, 51. Технический заказчик работ — Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области. Ремонтные работы компанией «Атлант» выполняются в соответствии с графиком. Собственниками принято решение о дополнительном виде работ — после проведения аукциона подрядчик выполнит утепление входных групп.
«Всего на территории МО «город Оренбург» обязательства по техническому контролю и надзору администрацией города выполняются в отношении 50 многоквартирных домов, на которых запланированы 76 видов работ, — резюмировала начальник УЖКХ Татьяна Малышева. — Задержек по графику не наблюдается, работы ведутся в штатном режиме».
Комплексные работы
В рамках выполнения генеральной программы одновременно производится капитальный ремонт лифтового оборудования. Ориентировочно эти работы закончатся 2 октября. Новые лифты снабжены энергосберегающими системами, работают намного тише, чем их предшественники. Большое внимание уделено внешнему оформлению: используются современные материалы, освещение, дизайн.
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