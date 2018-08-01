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Егора Крида оштрафовали за несанкционированный концерт
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Егора Крида оштрафовали за несанкционированный концерт 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил музыканту Егору Криду 20 тысяч рублей штрафа за несанкционированный концерт в центре Москвы, из-за которого на Большой Дмитровке образовалась пробка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
"Суд признал Егора Булаткина (Крида) виновным в совершении административного правонарушения (организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка)", — сказала она.
Музыканты Тимати и Егор Крид в ночь на 21 июня залезли на машину, стоящую на улице Большая Дмитровка, и начали выступление. Из-за собравшихся слушателей машины не могли проехать, и образовалась пробка.
Тимати ранее также был оштрафован на 20 тысяч рублей.
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