Егора Крида оштрафовали за несанкционированный концерт

"Суд признал Егора Булаткина (Крида) виновным в совершении административного правонарушения (организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка)", — сказала она.

Музыканты Тимати и Егор Крид в ночь на 21 июня залезли на машину, стоящую на улице Большая Дмитровка, и начали выступление. Из-за собравшихся слушателей машины не могли проехать, и образовалась пробка.

Тимати ранее также был оштрафован на 20 тысяч рублей.