Китай затягивает Британию в свою зону влияния

«Лондону следует налаживать конструктивные отношения с (прочими) ведущими мировыми игроками». Эта загадочная фраза, высказанная в одном из ведущих китайских изданий, немедленно была воспринята как прозрачный намек Китая в адрес Великобритании . И если Лондон последует такому совету, это может вызвать глобальные геополитические изменения.

Китайские СМИ предупредили Великобританию об утрате статуса ведущей мировой державы в случае выбора в пользу альянса с США , а не с КНР. «Для британской стороны было бы мудрым шагом предпринять меры, которые позволят ей перестать быть придатком обособленной сверхдержавы в современном многополярном мире: Лондону следует налаживать конструктивные отношения с (прочими) ведущими мировыми игроками», — написало во вторник китайское издание «Глобал таймс».

Публикация появилась на фоне первого зарубежного визита нового министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта в Пекин. Одним из главных итогов поездки стала договоренность о совместном противодействии протекционизму и укреплению принципов свободной торговли. Как заявил министр иностранных дел Китая Ван И, обе стороны будут опираться на Всемирную торговую организацию (ВТО) как ключевой механизм действий. Заявление симптоматично — действия Трампа в последнее время прямо направлены на разрушение ВТО.

Перед началом визита Хант заявлял о стремлении Великобритании укреплять партнерские отношения с Китаем, поскольку с выходом из Евросоюза она становится все более открытой для мира. И этот посыл был услышан. Как заявил Хант, китайское руководство предложило Великобритании приступить к переговорам о свободной торговле на этапе, который последует за выходом Лондона из состава Евросоюза.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов напомнил газете ВЗГЛЯД , что Китай давно выстраивает последовательные отношения с Великобританией. За последнее время состоялось несколько визитов, в рамках одного из которых были подписаны крупные контракты. Например, в конце января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй совершала визит в Китай, по итогам которого были подписаны коммерческие соглашения между сторонами на общую сумму более 11,8 млрд долларов.

Сейчас Великобритания выходит из ЕС, и Мэй оказывается перед выбором — в случае «жесткого» варианта Brexit она может потерять европейский рынок, однако при более близком ей «мягком» Brexit она останется без торгового соглашения с США, так как Дональду Трампу не нравится такой вариант, отметил Абзалов. «На этом фоне Китай логично пытается перехватить инициативу. У Китая серьезные интересы в Великобритании. Пекин пытается договариваться с партнерами Вашингтона, особенно с теми, у которых начинают не складываться отношения с Трампом», — указал эксперт.

В то же время США укрепляют отношения с другими европейскими странами, и Поднебесная понимает, что может остаться одна в противостоянии с Вашингтоном. «Поэтому Пекин играет первым темпом и пытается договариваться с теми партнерами, которые откалываются от американского сегмента», — пояснил политолог.

Более того, сама Великобритания заинтересована развивать связи с Китаем. По мнению эксперта, это усилит позиции Мэй. «Терезе Мэй нужна определенная поддержка, внешнеполитический триумф. Взаимодействие с Китаем может стать таким решением, особенно с учетом того, что основная повестка страны для Мэй — экономическая. Brexit уже ударил по благосостоянию граждан, и на этом фоне премьеру придется предъявить какую-то инициативу, если она собирается удержаться в кресле», — считает политолог.

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил, что укрепление связей с Китаем — это часть долгосрочной тенденции британской политики в Азии. Она возникла еще в период премьерства Дэвида Кэмерона . «В плане бизнеса Британия пыталась стать соединительным звеном между Китаем и западным миром. И отчасти это работало. В Лондоне образовалась мощная китайская бизнес-диаспора. Китайцам были нужны выходы на западные рынки, доступ к технологиям, управленческому опыту», — объяснил он газете ВЗГЛЯД.

Сингапура, Австралией и Но если в экономике процесс шел в позитивном направлении, то в политике — в обратном, особенно это касалось интересов США. Великобритания начала проводить в Азиатско-Тихоокеанском регионе антикитайскую политику, подчеркнул Кашин. «Великобритания, стремясь показать США свою ценность в качестве союзника, начала активизировать свою роль в вопросах безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе… Британцы активизировали свое участие в пятистороннем оборонном соглашении с участием Малайзии Новой Зеландией . Британия стала занимать активную позицию по Южно-Китайскому морю, начав критиковать действия Китая», — напомнил Кашин.

«Великобритания и США — давние союзники, у которых действительно особые отношения», — согласился с ним и руководитель исследовательской компании EuropeInsight Андрей Куликов в комментарии газете ВЗГЛЯД. Абзалов тоже отметил, что усиление сотрудничества Пекина и Лондона вряд ли принесет перемены геополитической обстановки в мире. «Великобритания не собирается в ближайшее время выходить из НАТО и интегрироваться каким-то образом в военно-политические проекты Поднебесной», — пояснил Абзалов.

Тем не менее активизация взаимодействия Пекина с Лондоном в юанях может начать ослаблять валютный рычаг Вашингтона, то есть его долларовую систему, отметил Абзалов. По его словам, все происходящее говорит о начале большой борьбы за Европу на фоне центробежных процессов в ЕС, на что указывает ситуация в Италии , где сменилось правительство, и Германии , где позиции Меркель все менее прочны.

«Все это приводит к тому, что Европа становится не субъектом, а объектом, за который происходит борьба между различными игроками»,

— констатировал Абзалов.

На этом фоне Китай стала все больше раздражать двойственная позиция Великобритании, уверен Кашин. В глазах КНР это выглядит так, что Великобритания начала использовать в регионе свое влияние бывшего колониального владетеля, чтобы «влиять на ситуацию в Гонконге ».

«Этой публикацией китайцы говорят, обращаясь к Британии: мол, если вы хотите дальше продолжать курс на то, чтобы стать привилегированным экономическим партнером КНР, то вам предстоит сделать некий выбор. Китай недоволен тем, как Великобритания ведет себя в регионе. Китайцы прекрасно понимают, что никакой отход Великобритании от США невозможен, но китайцы хотели бы, чтобы Великобритания просто отказалась от попыток играть активную роль в поддержку США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а ограничилась бы экономическим присутствием», — считает Кашин.

Куликов считает, что Лондон вряд ли откликнется на подобные ультиматумы китайской прессы. «Отношения Британии с США настолько давние, прочные с политической, экономической, культурной, ментальной точек зрения, и даже с точки зрения оборонной безопасности. Я уже не говорю о том количестве совместных структур, институтов, организаций, которые между ними есть. Да и нынешние планы, касающиеся Brexit, завязаны в первую очередь на США», — говорит эксперт.

«Мне даже сложно понять, какие основания есть у китайских СМИ для подобных призывов. На днях были переговоры Китая и Британии по части экономического сотрудничества, и возможно они спровоцировали подобные обсуждения, но в целом нет никаких оснований предполагать, что что-то подобное произойдет», — заключил Куликов.