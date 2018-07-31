Российские врачи продолжат помогать братскому сербскому народу

Две гуманитарные структуры — Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ) и Русская гуманитарная миссия (РГМ) — объединили свои усилия на Балканах для оказания помощи сербскому народу. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказали сегодня в пресс-службе РСГЦ.

Специалисты сообщили, что «еще в 2017 году РГМ приобрела и оснастила всем необходимым медицинский автомобиль, который затем был передан в качестве дара в сербский город Медведжа, население которого и окрестных деревень остро нуждалось в средствах по оказанию срочной медицинской помощи. По завершению этой операции руководитель РГМ Евгений Примаков посетил РСГЦ в Нише, где была достигнута договоренность о расширении сотрудничества между организациями для более эффективной реализации общих задач».

Подчеркивается, что РГМ подготовила очередную гуманитарную акцию по оказанию медицинской помощи нуждающимся в труднодоступных селах и деревнях Златиборского административного округа, для участия в которой был откомандирован сотрудник РСГЦ Виктор Белинский — опытный врач широкого профиля, реаниматолог-анестезиолог.

"Российские врачи в течение недели объезжали самые отдаленные уголки данного района Сербии , обеспечив медицинскую помощь более 200 жителям в возрасте от 38 до 90 лет, — указывают в пресс-службе РСГЦ. — По завершению этого этапа, в медицинский центр города Пожега будет передан автомобиль скорой помощи, оснащенный самым современным оборудованием — вплоть до проведения действий по реанимации".

Оценивая работу совместной группы, Виктор Белинский подчеркнул: «Нас встречают с надеждой и радостью. Ведь многие местные жители не были на осмотре у врача много лет, особенно люди пожилого возраста. Мы проводим обследования, диагностику, а, в случае необходимости, перевозим пациентов в стационар. Это и есть наша помощь братскому народу».

Напомним, что 25 апреля 2012 года в сербском городе Ниш представители России и Сербии подписали Соглашение о создании Российско-сербского гуманитарного центра — уникальной структуры, предназначенной исключительно для гуманитарной деятельности — помощи, спасению и организации взаимодействия в борьбе с вызовами и угрозами. Работу центра, а соответственно и вклад в нее каждого из служащих РСГЦ уже высоко оценили президенты России и Сербии. Свою выучку российские спасатели продемонстрировали в мае 2014 года в ходе ликвидации последствий наводнения в Сербии. Тогда, рискуя собственной жизнью, они спасли 2262 человека, 604 из которых — дети.