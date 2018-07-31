В Совфеде рассказали о новой системе аккредитации визовых центров

Игорь Фомин. МОСКВА , 31 июл — РИА Новости . Аккредитация визовых центров в РФ , которая нужна для устранения фирм-посредников, способных допустить утечку личной информации граждан, не должна разрушить существующий рынок легальных визовых центров, заявил РИА Новости председатель экспертного совета по туризму при комитете по социальной политике Совфеда

Законопроект, предполагающий обязательную аккредитацию визовых центров, на прошлой неделе был внесен в Госдуму . Изменения в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» были подготовлены сенаторами Константином Косачевым Олегом Морозовым . В СМИ появились экспертные мнения, что законопроект об обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами на территории России, может привести к тому, что всем иностранным дипмиссиям придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров.

Фомин рассказал, что законопроект по аккредитации сервисных визовых центров уже отозван. «Авторы отозвали его для того, чтобы доработать. Задачей закона, по замыслу авторов, является наведение порядка на этом рынке, разрушение рынка посредников. Поэтому посмотрим, в каком виде он будет внесен повторно», — пояснил он.

"На мой взгляд, там был всего один дискуссионный пункт — это доля в капитале. Все остальные требования вполне выполнимы. Речь, в первую очередь, идет об отсечке фирм, которые на рынке оказывают посреднические услуги. Они говорят клиентам, что могут оформить визы, а на самом деле, также идут в консульства или в официальные визовые центры, сдают документы под видом уполномоченных лиц, по доверенности и тому подобное. Предположим, что из такого источника произойдет утечка информации, которую в анкетах туристы предоставляют в самом подробном виде, то кому это понравится?", — прокомментировал ситуацию сенатор.

По мнению Фомина, требование о наличии 20 филиалов, которые должны иметь визовые центры, могло бы стимулировать визовые центры развивать филиальную сеть, что было бы удобно для туристов — не пришлось бы всем ехать в Москву и Санкт-Петербург . «Но этот пункт необходимо еще раз обдумать. Также можно установить переходный срок для расширения филиальной сети», — добавил сенатор.

"Такая аккредитация визовых центров нужна, но в таком виде, чтобы не пострадал уже существующий рынок легальных визовых центров. Не стоит политизировать эту инициативу, никто не собирается закрывать визовые центры. Мы часто сначала открываем рынок, даем ему обрасти клиентами и интересами, а потом начинаем наводить порядок, что всегда достаточно тяжело сделать", — резюмировал собеседник агентства.