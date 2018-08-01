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Турчак назвал преждевременным внесение законопроекта о визовых центрах
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Турчак назвал преждевременным внесение законопроекта о визовых центрах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что решение его коллег-сенаторов о внесении законопроекта, который вводит обязательную аккредитацию для визовых центров в России, было поспешным, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Это было поспешное решение. Оно требует более широкого обсуждения с экспертным сообществом", — заявил Турчак.
По его словам, скорее всего, обсуждение законопроекта пройдет на заседании комитета Совета федерации по международным делам.
Ранее сенатор Константин Косачев заявил, что вместе со своим коллегой Олегом Морозовым отозвал внесенный ими ранее законопроект об аккредитации визовых центров в России, отметив, что убежден в ее правильности и что «сам бы проголосовал против законопроекта, который приведет к закрытию визовых центров».
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