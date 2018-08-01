Турчак назвал преждевременным внесение законопроекта о визовых центрах

"Это было поспешное решение. Оно требует более широкого обсуждения с экспертным сообществом", — заявил Турчак.

По его словам, скорее всего, обсуждение законопроекта пройдет на заседании комитета Совета федерации по международным делам.