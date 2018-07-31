Домашняя баня: 4 компактных решения на любой бюджет

На протяжении тысячелетий разные народности по-своему совершенствовали технологию создания парилен и купален, придавая им характерные культурные черты. Так Римская империя ввела моду на общественные бани, распространив ее на территории большей части Европы; финны создали сауны в том виде, в котором мы привыкли их видеть; Япония разработала собственную невероятно полезную методику купания в бочках. Это не говоря уже о привычных нам русских банях. Однако мы живем в такое время, когда все эти непривычные нам диковинки не только можно без проблем опробовать, но и установить прямо у себя дома. По такому случаю мы решили рассказать о доступном ассортименте федеральной торгово-производственной компании FitoNext, занимающейся продажей и установкой различных типов парилен. Как уже упоминалось выше, у каждой народности свои вариации того, как должна выглядеть правильная парильня и уж тем более какие процедуры необходимо принимать до, во время и после купания или пропаривания.

1. Сборные сауны

Сауны — исключительно финское достояние. Они эстетичны и просты в исполнении, а еще они бывают двух типов: обычные и инфракрасные. Инфракрасные отличаются от привычных нам саун тем, что для разогрева не требуют древесный уголь либо активные углеродные волокна. FitoNext предлагают на выбор инфракрасные сауны с карбоновыми и керамическими излучателями, а также более распространенные варианты с электрокаменкой. Сборные сауны компании FitoNext изготовлены из качественного алтайского кедра и потому экологичны и безопасны. Выбрать сауну →

2. Фитобочки

С виду это вполне обычная бочка — разница лишь в том, что внутри неё установлена лавка, а верхняя и боковая стенки открываются. По сути это баня в миниатюре, только в такой не отдохнешь с друзьями и не поработаешь веником: места хватит лишь на одного. Так что подходит фитобочка разве что для физического и духовного очищения. А еще для лечения травами. В общем-то, отсюда и «фито» в названии: весь принцип заключен в лечении травяными сборами и паром в течение небольшого времени. Бочки FitoNext также изготовлены из алтайского кедра и покрыты защитными средствами от влаги и прочей гадости, что позволит наслаждаться паром долгое время без лишних операций по обслуживанию и смазке. Выбрать фитобочку →

3. Фурако и офуро

Японские парильни известны своей комплексностью и устоявшимися обычаями. Сперва это может вызвать затруднения, но на деле все очень просто. В Стране восходящего солнца принято сперва принимать контрастный душ, чтобы смыть с себя пот и тщательно вымыться, и только после этого можно зайти в кедровую бочку фурако, чтобы хорошенько прогреть тело и кости в течение 15 минут, после чего необходимо насухо вытереться и перейти в офуро, лечь на горячие опилки и греться в течение тех же 15 минут. Считается, что такие процедуры улучшают работу почек и сердечно-сосудистой системы, повышают стрессоустойчивость, благоприятно влияют на снижение лишнего веса, омолаживают и очищают организм, а также являются профилактикой простудных заболеваний. Вода в фурако обычно разогревается до 40-45 градусов, из-за чего принимать процедуру принято в полулежащем состоянии, чтобы сердце находилось над уровнем воды. Выбрать фурако и офуро →

4. Купели