Остановку реактора на АЭС в Бельгии объяснили проблемой с клапаном

БРЮССЕЛЬ , 31 июл — РИА Новости . Реактор на бельгийской АЭС «Дул» был остановлен для исправления технической проблемы с одним из клапанов во вторичном контуре, сообщило во вторник федеральное агентство по контролю в сфере атомной безопасности AFCN.

Инцидент произошел в воскресенье, но о нем стало известно только во вторник.

"В воскресенье, 29 июля, реактор «Дул-3» был остановлен вручную, чтобы исправить недостаточную герметичность клапана во вторичном контуре", — говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что это не было событием, требующем уведомления, но оператор станции, компания Engie-Electrabel, самостоятельно проинформировала об этом агентство.

"Это не оказало никакого влияния на здоровье работников и населения, а также на окружающую среду", — отметили в агентстве.

В конце апреля на одной из старейших в Европе АЭС «Дул» в бельгийской Фландрии произошла неплановая остановка реактора. Тогда компания-оператор Engie-Electrabel сообщила, что отключение энергоблока вызвано необходимостью профилактических работ в системе охлаждения. Затем СМИ появились сообщения, что инцидент связан с утечкой в системе охлаждения. Федеральное агентство по ядерной безопасности классифицировало это событие по международной шкале как нулевой, то есть не представляющий опасности.

Депутаты бельгийского парламента потребовали тогда объяснений от правительства в связи с остановкой из-за утечки в системе охлаждения реактора на АЭС «Дул», заподозрив компанию-оператора в недостаточной прозрачности в связи с инцидентом.