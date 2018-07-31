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Остановку реактора на АЭС в Бельгии объяснили проблемой с клапаном
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Остановку реактора на АЭС в Бельгии объяснили проблемой с клапаном 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Реактор на бельгийской АЭС «Дул» был остановлен для исправления технической проблемы с одним из клапанов во вторичном контуре, сообщило во вторник федеральное агентство по контролю в сфере атомной безопасности AFCN.
Инцидент произошел в воскресенье, но о нем стало известно только во вторник.
"В воскресенье, 29 июля, реактор «Дул-3» был остановлен вручную, чтобы исправить недостаточную герметичность клапана во вторичном контуре", — говорится в сообщении ведомства.
В нем отмечается, что это не было событием, требующем уведомления, но оператор станции, компания Engie-Electrabel, самостоятельно проинформировала об этом агентство.
"Это не оказало никакого влияния на здоровье работников и населения, а также на окружающую среду", — отметили в агентстве.
В конце апреля на одной из старейших в Европе АЭС «Дул» в бельгийской Фландрии произошла неплановая остановка реактора. Тогда компания-оператор Engie-Electrabel сообщила, что отключение энергоблока вызвано необходимостью профилактических работ в системе охлаждения. Затем СМИ появились сообщения, что инцидент связан с утечкой в системе охлаждения. Федеральное агентство по ядерной безопасности классифицировало это событие по международной шкале как нулевой, то есть не представляющий опасности.
Депутаты бельгийского парламента потребовали тогда объяснений от правительства в связи с остановкой из-за утечки в системе охлаждения реактора на АЭС «Дул», заподозрив компанию-оператора в недостаточной прозрачности в связи с инцидентом.
На территории Бельгии находятся семь ядерных реакторов. Две бельгийских АЭС — «Дул» с четырьмя реакторами и «Тианж» с тремя реакторами — способны вырабатывать около 6 тысяч МВт электроэнергии, что обеспечивает 55% потребностей страны.
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