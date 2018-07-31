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В Твери в Мамулино построят Аллею Славы с игровыми и спортивными комплексами
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В Твери в Мамулино построят Аллею Славы с игровыми и спортивными комплексами 

tvernews.ru 49 минут назад
Фото: tvernews.ru
В Твери начались конкурсные процедуры по отбору подрядчиков для реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Так, 30 июля объявили электронные аукционы на благоустройство двух объектов — Аллеи Славы в Мамулино и ландшафтного парка «Тьмака», а также на проектные работы, сообщает администрация Твери.
Напомним, что объекты для включения в программу «Формирование комфортной городской среды» в этом году впервые были отобраны по результатам рейтингового народного голосования. По части объектов проекты уже имелись, по другим необходимо проводить полный комплекс проектно-изыскательских работ.
Так, в частности, по Аллее Славы в Мамулино проектно-сметную документацию изготовили в 2018 году уже после победы объекта в рейтинговом голосовании. Проект предусматривает устройство тротуара со сборным плиточным покрытием и дорожки для катания на роликах, а также детской и спортивной площадок со специальным резиновым покрытием. В пешеходной зоне планируется установить 71 скамейку и столько же урн, 62 фонаря и 14 камер видеонаблюдения, разбить газоны и цветочные клумбы.
На детских площадках будут установлены два больших игровых комплекса — «Пасека» и «Фрегат», а также песочница, лабиринт, игровой домик, несколько качелей и детских спортивных комплексов. Во взрослой спортивной зоне проектом предусмотрены волейбольная площадка, три теннисных стола и инвентарь для занятий воркаутом. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 36,9 млн рублей, все работы по контракту должны быть выполнены до конца ноября.
Ещё один крупный объект благоустройства — ландшафтный парк в пойме Тьмаки. Здесь будут продолжены работы, начатые в минувшем году. До конца ноября здесь планируется установить 83 скамьи пяти различных видов, 67 урн, а также информационные стенды и модули навигации. В центральной части зоны отдыха появятся площадка для воркаута из 17 различных элементов, волейбольная площадка, а также двухуровневый верёвочный парк высотой не менее 6 метров. Начальная (максимальная) цена всего объёма работ установлена в размере 14,7 млн рублей.
Помимо строительных подрядов на торги выставили два лота по проведению проектных работ — на благоустройство сквера на улице Можайского (у родильного дома №1) и сквера на набережной Афанасия Никитина.
В первом случае проект должен предусматривать создание в сквере зоны тихого отдыха с размещением скамеек, урн и светильников, рекреационной зоны с фонтаном, зоны активного отдыха для детей (детская площадка, игровой городок, карусели, качели, турники, песочница, горки и т.д.), спортивной зоны (возможно даже с размещением теннисного корта), а также озеленение, обустройство парковки и пешеходной инфраструктуры, наружное освещение и установку камер видеонаблюдения.
Проектное решение по благоустройству сквера на набережной Афанасия Никитина напротив здания ТГТУ должно предусматривать создание в нём прогулочной и рекреационной зон, обустройство набережной и велодорожки, устройство сцены и амфитеатра, ряд площадок для отдыха, в том числе детской, озеленение, наружное освещение, установку видеокамер, адаптацию сквера для маломобильных групп населения.
Проектные работы по обоим объектам должны быть завершены и сданы заказчику не позднее 1 декабря.
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