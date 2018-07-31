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«С огнем играют». Против коммунистов задействовали националистический фактор
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«С огнем играют». Против коммунистов задействовали националистический фактор 

Daily Storm 50 минут назад
Фото: Daily Storm
На выборах в областную думу Ярославской области в отношении кандидата КПРФ, секретаря обкома партии Эльхана Мардалиева начали применяться черные технологии. На плакатах коммуниста с лозунгами «Наш! С нами! За нас!» появились флаги республики Азербайджан. Хотя Мардалиев родился и вырос в Ярославле, ему стали давать понять, что он не местный и якобы не имеет никакого отношения к региону. Как рассказал «Шторму» сам коммунист, это вопиющий случай черного пиара, которого до сих пор в регионе не было, партия намерена направить обращение к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову, чтобы он повлиял на ситуацию, которая может привести к разжиганию межнациональной розни.
«На выборах мы видели разное: КПРФ обвиняли и в нечистоплотности, и в продаже мандатов, и в каких-то махинациях, а вот то, что происходит сейчас, больше похоже на разжигание межнациональной розни, потому что Россия испокон веков была многонациональной страной, где под одной крышей жили люди сотен национальностей», — заявил «Шторму» Мардалиев.
По его словам, те, кто поднимает эту взрывоопасную и хрупкую тему национального вопроса, не понимают, что они творят и к каким последствиям это может привести. «Это очень взрывоопасный сигнал и для правоохранительных органов, и для губернатора Ярославской области, который сам из силовиков. Ведь кто это делает — всем понятно», — подчеркнул коммунист, правда, отметив, что прямых доказательств в отношении конкретных лиц или политических сил у него нет.
Мардалиев объясняет это тем, что все делается тайком, ночью, но при желании силовики, по его мнению, могут принять необходимые меры, а также разъяснить авторам этого «креатива», что они перешли границы дозволенного, за которыми кончаются технологии и начинается уголовщина.
«Сейчас у нас готовится обращение к губернатору области и всем участниками выборов, потому что за последние две недели это не первая попытка скомпрометировать руководство организации и меня, и депутата Госдумы от КПРФ Александра Воробьева, и саму партию. Думаю, что компетентные лица, которые следят за законностью, с ним ознакомятся и сделают правильные выводы», — полагает Мардалиев.
Вопиющим случай в Ярославской области назвал глава юридической службы КПРФ, секретарь ЦК партии Вадим Соловьев. По его словам, разжигание национальной розни — уголовно наказуемое преступление, поэтому необходимо потребовать установить виновных в этом инциденте.
«Кампания проходит сегодня в жестком ключе, так как пенсионная реформа очень сильно подорвала авторитет «Единой России», которой эту потерю нужно чем-то компенсировать. Например, в моей Тверской области, где я участвую в выборах, КПРФ не дают размещать агитацию на баннерах, а собственники рекламных фирм откровенно признаются в том, что на них оказывается давление администрации», — говорит Соловьев, считающий, то такие случаи давления на кандидатов КПРФ не единичны.
По его словам, по той же причине никак не могут зарегистрировать кандидата от партии в губернаторы Владимирской области Максима Шевченко.
«По мере нарастания протестов будет нарастать и давление. Выборы во многом станут референдумом по пенсионной реформе, который партия власти запрещает проводить. Потому что сегодня все четко понимают, что «Единая Россия» за повышение пенсионного возраста, а оппозиция против», — отмечает коммунист.
Слова Вадима Соловьева подтверждают данные опроса ВЦИОМ от 22 июля, которые указывают на рекордное падение рейтинга «Единой России» до 37,5%. В начале года (на 14 января) рейтинг партии власти составлял 53,2%.
Аналогичное падение рейтинга у единороссов социологи зафиксировали в декабре 2011 года, после скандальных выборов в Госдуму. Тогда поддержать «Единую Россию» были готовы 35%. Именно на тот период пришлась череда масштабных митингов протеста, прошедших на Болотной площади в Москве, участники которых выступили против фальсификации при подсчете голосов.
Глава политической экспертной группы Константин Калачев считает, что черные технологии, используемые в отношении КПРФ в Ярославле, прежде всего говорят об уровне профессионализма политтехнологов, которые работают в регионе.
«Тяжелые времена, когда принадлежность к тому или иному кавказскому народу считалась за компромат, слава Богу, остались в прошлом. Сейчас в межнациональных отношениях в России остроты нет. Очень многое в этой ситуации будет зависеть от сложившейся репутации этого человека», — считает политтехнолог.
По его мнению, если к нему уже сформировалось положительное отношение населения, то любые подобные действия будут работать на него, вызывая только негодование, сочувствие и симпатию. Если он никому не известен, то это, как считает эксперт, может сработать против него.
«Я бы сказал, что это прием из арсенала 90-х. Сейчас если брать проблему взаимоотношений русских и азербайджанцев, то мне кажется, такой проблемы нет, если, конечно, в регионе нет какой-то своей истории на эту тему. Если же это просто попытка сыграть на национальном факторе, то это непрофессионально и глупо», — отмечает Калачев.
С этим мнением согласен глава Института избирательных технологий Евгений Сучков.
«Это очень банальный вариант черного пиара, который характеризует не сколько кандидата, а его оппонентов. При желании все это технологически легко отыгрывается», — считает эксперт.
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