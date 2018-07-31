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Генеральным директором Avon в России и Восточной Европе назначена Анна Ярвиц
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Генеральным директором Avon в России и Восточной Европе назначена Анна Ярвиц 

Sostav.ru 52 минуты назад
Фото: Sostav.ru
Avon Products, Inc. — мировой лидер косметического рынка прямых продаж — продолжает трансформацию бизнеса и объявляет о смене руководства.
Теперь управлять Avon в России и Восточной Европе будет Анна Ярвиц. Девушка также возьмет на себя обязанности вице-президента группы.
Анна Ярвиц имеет более чем 20-летний опытом работы в международных компаниях. В последние годы она занимала должность старшего вице-президента, руководителя кластера Teva, Россия и Евразия, и генерального директора Teva, Россия.
В 2017 году она заняла 5 место среди руководителей российских и мировых фармацевтических компаний по версии рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров».
В своей новой роли Анна Ярвиц будет отвечать за развитие бизнеса Avon в России, Украине, Грузии, Казахстане и Кыргызстане.
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