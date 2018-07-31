В парке «Кузьминки-Люблино» состоялась акция, посвященная безопасности на воде

Акция «Я водяной», в рамках которой всем желающим рассказали о технике безопасности на воде и методах оказания первой медицинской помощи, состоялась на природной территории «Кузьминки-Люблино» — на берегу Шибаевского пруда. Об этом сообщила пресс-секретарь Мосприроды по комплексу «Кузьминки-Люблино» Мария Антонова.

— Посетители парка и воспитанники «Зеленой школы мельника Кузьмы» учились спасать тонущих людей: ребята тренировались правильно бросать спасательный круг и «конец Александрова», запомнили правила транспортировки утопающих к берегу и оказания им первой медицинской помощи, — добавила Мария Антонова

По словам Антоновой, также помощники спасателей ныряли с аквалангом и очищали дно Шибаевского пруда от посторонних предметов. Все поднятые из воды предметы были рассортированы и отправлены на утилизацию. (мю)