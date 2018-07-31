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В Ижевске пройдет «Фотосушка» во всемирный день фотографии
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В Ижевске пройдет «Фотосушка» во всемирный день фотографии 

ИА «Сусанин» 56 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет «Фотосушка». По сообщению организаторов мероприятие продлится до 26 августа.
В рамках акции любой желающий может распечатать фотографии своего авторства и повесить их на натянутую организаторами бельевую веревку. В обмен можно забрать «с сушки» понравившееся снимок.
«Свою работу нужно подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание ее будущему обладателю», — говорится в сообщении. Работы можно принести как в парк, так и заранее в штаб городских проектов «Лифт» до 17 августа. Начало мероприятия 19 августа в 18:00.
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