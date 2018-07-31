Главгосэкспертиза одобрила скорректированный проект переустройства инфраструктуры РЖД на Северной рокаде

«Главгосэкспертиза рассмотрела проект переустройства инфраструктуры РЖД на Северной рокаде. Работы первого этапа пройдут на участке автодороги от ул. Фестивальная до Дмитровского шоссе. Изучив представленные после корректировки материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Северо-Восточная хорда, известная как Северная рокада, строящаяся в Москве бессветофорная магистральная улица общегородского значения первого класса с непрерывным режимом движения. Хорда продолжит магистраль Москва-Санкт-Петербург и свяжет наиболее населенные районы Северного и Юго-Восточного административных округов столицы. Частью рокады станет единственный построенный участок Четвертого транспортного кольца между шоссе Энтузиастов и Щелковским шоссе. Ожидается, что ввод магистрали поможет на 20-25% разгрузить МКАД, а также перераспределить потоки Третьего транспортного кольца, Щелковского шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанского и Волгоградского проспектов.

«Проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, предусмотрено строительство в районе пересечения ул. Фестивальная и Зеленоградская железнодорожного путепровода длиной 150,3 м для размещения на нем соединительной ветви №2. Ветвь №2 Московского железнодорожного узла, соединяющая станции «Ховрино» Октябрьской железной дороги и «Лихоборы» Московской железной дороги, предназначена для передачи поездов с Октябрьского направления на Малое кольцо МЖД. Также в рамках реализации проекта будет проведено переустройство инженерных сетей, коммуникаций связи, электроснабжения, устройств сигнализации, централизации и блокировки», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе текущей корректировки были изменены длина и высота подпорных стенок и лестничных сходов возводимого железнодорожного путепровода, откорректированы трассировки кабельных линий и их длина, внесены изменения в части уточнения данных по отводимой территории и ее благоустройству в связи с изменением планового положения наружных сетей и путевого развития в пределах утвержденного проекта планировки территории.

«Площадь участка под размещение железнодорожного путепровода составляет 1 тыс. 519 кв. м. Предыдущее положительное заключение по объекту Главгосэкспертиза России выдала в феврале 2017 г.», — добавили в пресс-службе.