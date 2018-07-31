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Санчурский районный суд взыскал с осужденного ущерб за причинение вреда животному миру
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Санчурский районный суд взыскал с осужденного ущерб за причинение вреда животному миру 

Vyatka-grad.ru 54 минуты назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Санчурский районный суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение мирового судьи, которым с осужденного взыскан ущерб за причинение вреда животному миру.
Из материалов дела следует, что приговором Санчурского районного суда 35-летний житель района осужден за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере (ч.3 ст. 260 УК РФ). В результате преступления помимо ущерба лесному фонду также причинен вред животному миру.
По расчетам министерства охраны окружающей среды Кировской области ущерб составил 40 тыс. 219 руб. В этой связи Кировский межрайонный природоохранный прокурор обратился с иском о взыскании ущерба, причиненного животному миру.
03 мая 2018 года мировой судья Санчурского судебного района удовлетворил требования прокурора, взыскав ущерб в полном объеме.
Однако ответчик не согласился с решением и обжаловал его в вышестоящий Санчурский районный суд. В жалобе указал, что не понятно, какой именно вред он причинил животному миру в связи с незаконной рубкой леса.
В соответствии с действующим законодательством, лица, причинившие вред окружающей среде и животному миру обязаны возместить его в полном объеме.
Так, из представленных доказательств следует, что в результате работы бензопил и техники, при спиливании деревьев и их трелевке до места складирования, существенно увеличивается фактор беспокойства, что ведет к возникновению стресса у животных, они удаляются от потенциального источника опасности и покидают территорию, на которой находились ранее.
Также в результате рубок значительно ухудшаются защитные и кормовые свойства местообитаний, что снижает их ценность для объектов животного мира.
26 июля 2018 года Санчурский районный суд рассмотрев жалобу, оставил решение суда первой инстанции без изменения, которое вступило в законную силу.
Фото — kirov-portal.ru
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