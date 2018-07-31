Жить нельзя расселить: в Ростове жильцы аварийного дома остались один на один со своей проблемой

Дом признан аварийным с февраля этого года

Дом по улице Темерницкая, 35 рассыпается буквально на глазах. В подвале — уже несколько лет озеро из канализационной воды. 27 июля жители дома встретились с представителями городской администрации и главой города. На встрече Виталий Кушнарев пообещал, что 30 июля к людям придут представители из департамента ЖКХ и постараются решить многолетнюю проблему с затопленным подвалом. Как рассказала корреспонденту 161.ruодна из жительниц дома Эльвира Запорощенко, в назначенный день к горожанам никто так и не пришел.

Происходит обрушение балконов

Потолки сыпятся людям на голову

Люди боятся, что здание в ближайшее время рухнет. Трехэтажному дому уже больше 100 лет, у него нет статуса культурного наследия. Капитальный ремонт здание не видело с советских времен. Ежегодно жители дома за свой счет выкачивают воду из подвала, и чистят канализацию. Воды меньше не становится. По мнению жильцов, проблема — в трубах.

— Под нашим подвалом есть нулевой этаж, там раньше располагалась котельная. Пол между этими этажами провалился. И теперь у нас не два этажа, а одна большая яма, которая постоянно наполняется водой, — рассказала Эльвира. — Там тараканы, мокрицы, все, что угодно. Дом трещит по швам. Вода размывает фундамент, и мы боимся, что дом может в любой момент рухнуть.

Вода в подвале стоит высотой в несколько метров

По словам Эльвиры, здание уже было признано аварийным еще в 2000 году. Тогда первые этажи расселили, но потом документы куда-то исчезли, а дом снова был заселен. Аварийный статус был снят. В течение последних пяти лет жильцы дома обивали пороги различных инстанций, чтобы здание снова признали аварийным.

В ванных комнатах давно поселился грибок

В феврале этого года жилой дом снова получил статус аварийного, после чего городские власти предложили людям переселиться в маневренный фонд города.

Периодически кирпичи выпадают из стен, к чему люди уже почти привыкли

— Мы не согласились. Наш дом до 2030 года не будет включен в программу для переселения, так как был признан аварийным только в этом году, — говорит Эльвира. — Проблему надо устранять сейчас. Балконы сыпятся, а лестница общего пользования отходит от стены в коридорах — там огромные дыры. У нас в доме живет очень много детей, а камни просто падают на голову.

Трещины в доме видны невооруженным глазом

Жилой дом буквально «прилег» на рядом стоящее здание

Жильцы не раз обращались со своей проблемой и в управляющую компанию «Согласие», которая обслуживает дом. Но сотрудники УК разводят руками, мол, воду откачиваем, а толку нет.

— Мы обслуживаем этот дом до сих пор, даже после того, как его признали аварийным, — рассказали в управляющей компании. — И будем это делать, пока людей не расселят, или они не откажутся сами от жилья.

Сквозь щели в потолке жильцы видят небо

Корреспондент 161.ru обратился за комментариями в администрацию Ростова. Как сообщили в мэрии, глава города Виталий Кушнарев вместе с представителями департамента жилищно-коммунального хозяйства выехал сегодня, 31 июля, на встречу с жильцами аварийного дома.

Глава администрации города спустился в затопленный подвал

Общение с жильцами было эмоциональным

— Виталий Кушнарев встретился с людьми, дал поручение в трехдневный срок выполнить дополнительные работы по очистке внутридомовой канализации и просушить подвал, — пояснили в администрации. — Учитывая тот факт, что дом в 7 февраля 2018 года был признан аварийным, капитальный ремонт произведен быть не может.

После долгой беседы жителям многострадального дома снова предложили переехать в маневренный фонд. Чтобы жильцы смогли принять взвешенное решение, городские власти решили организовать выезд жильцов в дома маневренного фонда, чтобы граждане сами смогли посмотреть условия проживания.

В подвале ржавая вода и загнившие трубы

После признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу, собственникам в течение 12 месяцев со дня постановления нужно принять решение о сносе здания, — рассказали в администрации Ростова. — Естественно, они не будут его сами сносить. Если в течение года дом не будет снесен, то и здание и земельный участок будут изъяты в муниципальную собственность. Сейчас процедура изъятия помещений еще не начата.

Жильцы дома боятся, что потолок рухнет им на головы

Сейчас жильцы дома надеются, что в ближайшее время их все же расселят в отдельные дома. Уходить из аварийного жилья люди не хотят — боятся, что в маневренном фонде их оставят навсегда.

Кирпичи падают даже с крыши

— Да, сегодня приехали и посмотрели. В итоге сказали: как и раньше, откачивать воду. И все, — пожаловалась Эльвира Запорощенко. — Но больше ничем помочь нам не смогут, потому что рыть в нашем доме и прокладывать новые трубы нельзя — здание аварийное и сложится сразу, как карточный домик. Остается надеяться на чудо, чтобы дом дожил до момента, когда его включат в программу по переселению жильцов.