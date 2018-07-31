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На Урале в овраге нашли кости древних носорога и бизона
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На Урале в овраге нашли кости древних носорога и бизона 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Российская Газета
Уникальную находку сделали ученые на дне оврага близ небольшого челябинского поселка Мирный. Во-первых, это — залежи костей древних животных, что для Южного Урала редкость. А во-вторых, нетипично само место: чаще останки встречаются на берегах рек или в пещерах.
По словам старшего научного сотрудника института экологии растений и животных УрО РАН Павла Косинцева, тот факт, что скопление костей древнего носорога, лошади и бизона оказалось в овраге, позволяет оценить, как формировался рельеф в этой местности.
Определить точный возраст останков непросто, но по примерным подсчетам им более десяти тысяч лет.
"Я думаю, что кости даже более древние, может быть, им двадцать тысяч лет, — рассказал палеонтолог "Интерфаксу". — Пока что место не исследовано досконально — залежи находятся глубоко, и, быть может, здесь есть не только фрагменты, но и целые скелеты животных".
Предположительно рядом с могильником могла находиться стоянка древних людей — об этом свидетельствуют обработанные камни, найденные исследователями.
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