Почему члены британской королевской семьи не используют свою фамилию? 

Британская королевская семья получила известность во всем мире, но их фамилию слышал далеко не каждый. Более того, некоторые граждане и вовсе считают, что ее у членов монаршего рода просто нет, поскольку используется она крайне редко. Впрочем, тому есть веская причина. По факту, фамилия представителям британской королевской семьи попросту ни к чему, ведь их узнают повсеместно даже без формальностей. Фамилию для своей семьи впервые принял решение ввести король Георг V, что произошло в 1917 году. Делалось это для того, чтобы род не ассоциировался с немецким. Дело в том, что правящая династия имела название Саксен-Кобург-Гота, а во время Первой мировой войны немецкие корни провоцировали у граждан крайне неприятные ассоциации. Тогда король принял решение отказаться от прежнего названия династии, сменив его более оптимальное и близкое, поэтому остановился на Виндзор. Так назывался один из королевских замков, однако вместе со сменой названия рода он ввел официальную фамилию фактически для всех его представителей. В 1947 фамилия Виндзор поменялась на Маунтбеттен-Виндзор, поскольку принцесса Елизавета вышла за Филиппа Маунтбеттена. С тех пор она остается статичной, но использовать ее членам семьи приходится крайне редко. У Елизаветы II и вовсе нет паспорта, но это не мешает ей путешествовать по всему миру. Монарху достаточно показать любую купюру со своим изображением в пункте пропуска, что заменяет для нее бумагу подтверждения личности. Дело в том, что все британские паспорта выдаются от имени Ее Величества, в связи с чем королева не в состоянии выдать его сама себе. Несмотря на то, что использовать фамилию королевским особам нет нужды, иногда они все же употребляют ее, к примеру, во время учебы или службы в армии. Принцы Уильям и Гарри, к примеру, представлялись под фамилией Уэльс, ведь их отец являлся принцем Уэльским.]]>