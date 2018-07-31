Заключенный, которого пытали в Ярославле, объявил голодовку

В понедельник УФСИН по региону сообщило, что часть осужденных колонии №8, где сейчас содержится Макаров, объявили голодовку, «требуя создания льготных условий отбывания наказания». По словам омбудсмена, голодовку объявили шесть человек.

"Макаров в числе этих шести. Он присоединился к голодовке в середине вчерашнего дня. Я так понимаю, половина с объявила голодовку с завтрака вчерашнего дня, половина с обеда вчерашнего дня", — сказал собеседник.

Он отметил, что требования осужденных касаются бытовых условий содержания в колонии. В частности, они требуют выдавать им более пяти сигарет в день, давать в течение дня кипяток для заваривания чая или кофе.