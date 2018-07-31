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Заключенный, которого пытали в Ярославле, объявил голодовку
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Заключенный, которого пытали в Ярославле, объявил голодовку 

РИА Новости 59 минут назад
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Евгений Макаров, признанный потерпевшим по громкому делу о пытках в ярославской колонии, присоединился к голодовке осужденных, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин во вторник.
В понедельник УФСИН по региону сообщило, что часть осужденных колонии №8, где сейчас содержится Макаров, объявили голодовку, «требуя создания льготных условий отбывания наказания». По словам омбудсмена, голодовку объявили шесть человек.
"Макаров в числе этих шести. Он присоединился к голодовке в середине вчерашнего дня. Я так понимаю, половина с объявила голодовку с завтрака вчерашнего дня, половина с обеда вчерашнего дня", — сказал собеседник.
Он отметил, что требования осужденных касаются бытовых условий содержания в колонии. В частности, они требуют выдавать им более пяти сигарет в день, давать в течение дня кипяток для заваривания чая или кофе.
Видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова ранее опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. В деле фигурируют восемь подозреваемых. Семь заключены под стражу, один помещен под домашний арест.
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