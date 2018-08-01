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В Костроме из-за ремонта на теплосетях на месяц закроют Сенной переулок
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В Костроме из-за ремонта на теплосетях на месяц закроют Сенной переулок 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В Костроме из-за ремонта на теплосетях на месяц закроют движение по Сенному переулку, сообщает комитет городского хозяйства администрации.
Рабочие уже капитально отремонтировали 120 метров сетей: старые трубы заменили на современные.
«Но время работ были выявлены дополнительные участки сети, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Поэтому принято решение о замене данных участков тепловой сети до начала отопительного сезона», — говорят в мэрии.
Возобновить движение транспорта планируют к 31 августа.
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