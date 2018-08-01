В Костроме из-за ремонта на теплосетях на месяц закроют Сенной переулок

Костроме из-за ремонта на теплосетях на месяц закроют движение по Сенному переулку, сообщает комитет городского хозяйства администрации.

Рабочие уже капитально отремонтировали 120 метров сетей: старые трубы заменили на современные.

«Но время работ были выявлены дополнительные участки сети, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Поэтому принято решение о замене данных участков тепловой сети до начала отопительного сезона», — говорят в мэрии.

Возобновить движение транспорта планируют к 31 августа.