Кто правит миром: женщины — действующие главы государств и правительств

Если в участии Ксении Собчак в президентской кампании и был какой-то толк — то это дискуссия о том, может ли женщина в нашей стране стать президентом. В ближайшие шесть лет ответа на этот вопрос мы точно не узнаем. Дело не только в патриархальности России , женщинам в политике непросто во всем мире. Журнал Heroine собрал список женщин, занимающих самые влиятельные посты в политике. Семь из десяти действующих глав государств женского пола стали первыми женщинами-президентами в истории своих стран, причем сделали это совсем недавно.

Главы государств

Бидхья Деви Бхандари — Непал

Первая женщина-президент Непала занимает этот пост всего третий год. Бидхья Деви смогла окончить школу, в то время как у девушек ее поколения не было возможности учиться. С молодости она увлекалась политикой. Бидхья участвовала в демонстрациях против правления короля, а после свержения монархии в 2006 году ее избрали во временный парламент. В тот же год был принят предложенный Бхандари законопроект, по которому впервые в истории Непала женщины получили квоту в 33% мест в парламенте, а также право наследования имущества своих родителей и право наследования ребенком гражданства матери.

В 2013 году Халима стала первой женщиной-спикером парламента в истории Сингапура, а в 2017 — первой женщиной-президентом в этой стране. Должность главы государства Халима получила автоматически, после того, как всех остальных кандидатов не допустили к выборам из-за несоответствия требованиям. Карьера не помешала Халиме Якоб выйти замуж и родить пятерых детей.

Эту женщину долго представлять не надо. Достаточно отметить, что она правит дольше всех монархов в истории Великобритании. На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл мы еще раз убедились, что Елизавета прекрасно держится в свои 92. Если хочешь лучше узнать о жизни Елизаветы и других членов королевской семьи, посмотри нашу подборку фильмов.

Королева Маргрете II — Дания

Королева Маргрете II тоже на престоле довольно давно — 46 лет. В числе ее предков русские князья — внучка Николая I Анастасия Михайловна. Маргрете изучала военное дело, была рекрутом женского отделения Воздушной эскадрильи. Среди других увлечений королевы — живопись. Кроме того, вместе с супругом принцем Хенриком она перевела на датский несколько трудов Симоны де Бовуар.

Впервые Даля Грибаускайте была избрана президентом Литвы в 2009 году — тогда она набрала 69,05% голосов: рекордное количество за все выборы после распада СССР. В 2014 году Грибаускайте переизбрали на второй срок. Она первая женщина президент в истории Литвы, а также первый президент, избранный на второй срок. Дале Грибаускайте 62 года, он никогда не была замужем и не имеет детей. Зато у нее есть черный пояс по карате.

В 2013 году она вошла в правительство Мальты в качестве министра по делам семьи и социальной солидарности. Уже через год премьер-министр страны порекомендовал ее на пост президента, и ее утвердили в этой должности. Мари-Луиз Колейро Прека вторая женщина-президент в истории Мальты, но один рекорд ей все же удалось побить: она самый молодой президент в истории государства.

Еще одна первая женщина-президент в истории своей страны. Керсти Кальюлайд стала главой государства в 2016 году. В прошлом году американский Forbes поместил ее на 78 строчку в списке «100 самых влиятельных женщин». У Керсти четверо детей: сын и дочь от первого брака и два сына от второго.

Хильда Хайн — Маршалловы острова

До того, как стать президентом Хильда Хайн была министром образования. Оно и не удивительно — Хайн первый человек на Маршалловых островах, получивший степень доктора наук. В 2016 году она стала первой женщиной-президентом в истории тихоокеанских островных государств. Правда, она была единственным кандидатом на этот пост. Хильда Хайн основала группу по правам женщин.

Уикс была юристом и судьей апелляционного суда островов Теркс и Кайкос . В январе 2018 года она стала первой женщиной-президентом в истории Тринидада и Тобаго. Как и Хильда Хайн, Уикс была единственным кандидатом на пост главы государства во время выборов.

С Колиндой Грабар мы познакомились на ЧМ-2018. Фотографии женщины в спортивной футболке, которая стоит в обнимку с футболистами своей страны были очень популярны в интернете. Грабар хвалили за простоту, в частности за то, что на чемпионат она прилетела на обычном пассажирском самолете. Колинда Грабар-Китарович первая женщина-президент Хорватии и самый популярный политик в этой стране. На посту главы государства она с 2015 года.

Главы правительств и генерал-губернаторы

Вторая женщина в истории Великобритании, возглавившая правительство. До избрания на должность премьер-министра была министром по делам женщин и равноправия и министром внутренних дел. Тереза Мэй на втором месте в списке самых влиятельных женщин по версии Forbes 2017 года. В 2018 году журнал поставил ее на 14 строчку в общем списке самых влиятельных людей мира.

Джасинда стала главой правительства Новой Зеландии в октябре 2017 года. Она самая молодая женщина премьер-министр в мире. В июне этого года Джасинда Арденрн родила дочь. Ардерн поддерживает однополые браки, либерализацию абортов и хочет законодательно закрепить сокращение парниковых газов для борьбы с глобальным потеплением.

Миа Моттли стала первой женщиной, возглавившей правительство Барбадоса. Ее избрали в мае 2018 года. В 29 лет она была самым молодым министром в истории страны — отвечала за образование, молодежную политику и культуру.

Вряд ли многие из нас сходу назовут президента Германии, зато имя первой и единственной женщины на посту канцлера в истории этой страны знают все. Forbes 12 раз называл Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной-политиком в мире с 2004 по 2017 год. Журнал «Тайм» не раз включал ее в список самых влиятельных людей планеты, а в 2015 году назвал самым сильным лидером в Европе.

До того, как пойти в политику она работала журналисткой и преподавала в университете. Катрин феминистка, также она активный участник экодвижения.

Учеба в школе давалась Эрне сложно из-за дислексии. По специальности она социолог и политолог. На посту премьер-министра Сульберг с 2013 года.

Виорика Данчилэ была заместителем Комитета по сельскому хозяйству и членом Комитета по правам женщин и гендерному равенству. По ее инициативе кандидаты-женщины получили квоту в 30% на выборах в Палату депутатов и Сенат Румынии.

Ана Брнабич никогда не принадлежала какой-либо партии. В 2017 году после президентских выборов она стала первой женщиной, которая возглавила правительство. Кроме того, она первая на этом посту, кто открыто заявил о своей гомосексуальной ориентации.

Генерал-губернатор Пэтси Редди — Новая Зеландия

Постфеминистка, веган, борец за равноправие Петси Редди стала генерал-губернатором в 2016 году. Ее назначение расценили как большой шаг Новой Зеландии к гендерному равенству. Петси активно выступает за гендерное, этническое, культурное разнообразие во всех сферах общества.

Генерал-губернатор Маргерит Пиндлинг — Багамские Острова

Маргерит Пиндлинг вдова первого премьер-министра Багамских островов. В 2014 году ее назначили генерал-губернатором государства.

Генерал-губернатор Сесиль Ла Гренейд — Гренада

Офицер ордена Британской империи и дама большого креста ордена Святого Михаила и Святого Георгия. С 2013 года Сесиль Ла Гренейд первая женщина на посту генерал-губернатора в истории государства.

Пейетт — инженер, политик и астронавт. Первый полет в космос она совершила в 35 лет, второй — через десять лет после первого. Она старший астронавт канадского космического агентства . В июле 2017 года Елизавета II назначила Жюли Пейетт генерал-губернатором Канады.

Генерал-губернатор Сандра Мэйсон — Барбадос

Сандра Мейсон входит в десятку самых влиятельных женщин Барбадоса. До назначения генерал-губернатором в январе этого года она была первой женщиной, которую допустили до работы в апелляционном суде страны.

Как думаешь, в России когда-нибудь будет женщина-президент?