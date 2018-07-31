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Президент России подписал закон о новом порядке аттестации работников в области промышленной безопасности
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Президент России подписал закон о новом порядке аттестации работников в области промышленной безопасности 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
Президентом РФ подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам подтверждения компетентности работников опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики».
Поправками утвержден новый порядок аттестации работников, занятых в сфере промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений и безопасности электроэнергетики.
В законе прописаны их обязанности, указаны сроки прохождения подготовки и аттестации по вопросам безопасности. Кроме того, документом установлены функции федеральных органов исполнительной власти, в чью компетенцию входят вопросы промышленной безопасности. Изменение в системе подготовки кадров для промышленных потенциально опасных объектов должно содействовать профилактике аварийности на предприятиях.
Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2019 года.
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