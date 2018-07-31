Президент России подписал закон о новом порядке аттестации работников в области промышленной безопасности

Президентом РФ подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам подтверждения компетентности работников опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики».

Поправками утвержден новый порядок аттестации работников, занятых в сфере промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений и безопасности электроэнергетики.

В законе прописаны их обязанности, указаны сроки прохождения подготовки и аттестации по вопросам безопасности. Кроме того, документом установлены функции федеральных органов исполнительной власти, в чью компетенцию входят вопросы промышленной безопасности. Изменение в системе подготовки кадров для промышленных потенциально опасных объектов должно содействовать профилактике аварийности на предприятиях.

Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2019 года.