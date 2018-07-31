РЖД открыли первую очередь логистического центра в Подмосковье

Центр будет обрабатывать грузы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в рамках транспортного коридора «Новый шелковый путь». Запуск комплекса в полном объеме планируется к 2023 году. Он будет включать контейнерный терминал с двумя площадками, парк погрузочно-разгрузочной техники, административно-хозяйственный и офисный комплекс, складские сооружения общей площадью 300 тыс. квадратных метров.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в проект составит 15 млрд руб., всего будет создана 1 тыс. рабочих мест.

Также сообщалось, что первый контейнерный поезд с Дальнего Востока прибыл в новый терминально-логистический центр «Восточный» в марте 2018 года.

Реализация проекта позволит дополнительно принимать по железной дороге 200 тыс. контейнеров DFE в год назначением в Московский транспортный узел, ранее сообщали РЖД.