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РЖД открыли первую очередь логистического центра в Подмосковье
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РЖД открыли первую очередь логистического центра в Подмосковье 

Rambler News Service 59 минут назад
Компания «Российские железные дороги» открыла первую очередь терминально-логистического центра «Восточный» в Богородском городском округе Московской области, следует из материалов пресс-службы губернатора и правительства региона.
Центр будет обрабатывать грузы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в рамках транспортного коридора «Новый шелковый путь». Запуск комплекса в полном объеме планируется к 2023 году. Он будет включать контейнерный терминал с двумя площадками, парк погрузочно-разгрузочной техники, административно-хозяйственный и офисный комплекс, складские сооружения общей площадью 300 тыс. квадратных метров.
Ранее сообщалось, что объем инвестиций в проект составит 15 млрд руб., всего будет создана 1 тыс. рабочих мест.
Также сообщалось, что первый контейнерный поезд с Дальнего Востока прибыл в новый терминально-логистический центр «Восточный» в марте 2018 года.
Реализация проекта позволит дополнительно принимать по железной дороге 200 тыс. контейнеров DFE в год назначением в Московский транспортный узел, ранее сообщали РЖД.
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