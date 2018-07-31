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Датский уголок 31 июня 

Карельские вести 1 час назад
День военно-морского врача ВМФ РФ.
1498 г. — третья экспедиция испанского мореплавателя Христофора Колумба открыла остров Тринидад.
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Карельские вести: последние новости
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