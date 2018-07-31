Датский уголок 31 июня 

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Средний класс оказался нищим: почему властям выгодны бедняки и олигархи

Лето на «Сплетнике»: Наталья Водянова, Ким Кардашьян, Мария Шарапова и другие звезды дразнят фанатов снимками в бикини