Молодёжный форум «Машук» пройдёт 10-24 августа в Пятигорске

Форум «Машук» пройдёт 10-24 августа в две смены, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора СК.

Молодёжь Северного Кавказа сможет поучаствовать в конкурсах и выиграть грант на реализацию своего проекта, а также посетить культурные и образовательные мероприятия в рамках форума. В этом году организаторы предусмотрели смены, посвящённые волонтёрству и гражданскому обществу.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил своим подчинённым и кураторам форума уделить особое внимание качеству инфраструктуры и обеспечению безопасности гостей форума. «Вы должны сами приезжать на место, лично оценивать уровень подготовки по своим направлениям», — обратился к коллегам глава Ставрополья.