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Молодёжный форум «Машук» пройдёт 10-24 августа в Пятигорске
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Молодёжный форум «Машук» пройдёт 10-24 августа в Пятигорске 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Форум «Машук» пройдёт 10-24 августа в две смены, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора СК.
Молодёжь Северного Кавказа сможет поучаствовать в конкурсах и выиграть грант на реализацию своего проекта, а также посетить культурные и образовательные мероприятия в рамках форума. В этом году организаторы предусмотрели смены, посвящённые волонтёрству и гражданскому обществу.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил своим подчинённым и кураторам форума уделить особое внимание качеству инфраструктуры и обеспечению безопасности гостей форума. «Вы должны сами приезжать на место, лично оценивать уровень подготовки по своим направлениям», — обратился к коллегам глава Ставрополья.
Молодёжный форум «Машук» пройдёт в девятый раз. По традиции, главной его площадкой станет склон одноимённой горы в Пятигорске. В форуме принимают участие студенты из СКФО и других регионов.
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